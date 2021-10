SOTTO A CHI TOCCA - LA CINA DA IL VIA ALLE SOMMINISTRAZIONI PER I BAMBINI DAI 3 AGLI 11 ANNI - IL VACCINO ERA STATO INOCULATO SOLO AGLI OVER 12 - CON IL RITORNO DI ALCUNI FOCOLAI E LE OLIMPIADI INVERNALI CHE INCOMBONO, PECHINO HA DECISO DI METTERE IN ATTO TUTTE LE MISURE NECESSARIE A DEBELLARE L'EPIDEMIA...

Dagotraduzione dal Daily Mail

La Cina ha dato il via alla campagna vaccinale per i bambini dai 3 anni in su per fare fronte all’aumento dei contagi in diverse province. Per questo i governi locali di alcune città e almeno cinque province hanno diramato avvisi per annunciare che i piccoli tra i 3 e gli 11 anni dovranno vaccinarsi.

In Cina il 76% della popolazione è stato vaccinato e le autorità stanno sostenendo una politica di tolleranza zero nei confronti delle epidemie, tanto che sono state adottate nuove misure di repressione per cercare di debellare i piccoli focolai.

I vaccini più utilizzati in Cina, di Sinopharm e Sinovac, hanno dimostrato efficacia nel prevenire malattie gravi e la trasmissione del virus, sulla base di dati pubblici. Ma la protezione che offrono contro la variante Delta non ha ricevuto una risposta definitiva, sebbene i funzionari affermino che rimangono protettivi.

Le province di Hubei, Fujian e Hainan hanno tutte emesso avvisi a livello provinciale per allertare dei nuovi requisiti di vaccinazione, e anche singole città nella provincia di Zhejiang e nella provincia di Hunan hanno emesso annunci simili.

La Cina a giugno aveva approvato due vaccini - Sinopharm's dell'Istituto di prodotti biologici di Pechino e Sinovac - per bambini dai tre ai 17 anni, ma ha vaccinato solo quelli dai 12 anni in su. Dopo che i vaccini hanno ricevuto l'approvazione interna per i bambini in Cina, i governi stranieri hanno iniziato a somministrare i vaccini ai bambini nei propri paesi.

La Cambogia usa sia le iniezioni di Sinovac che quelle di Sinopharm nei bambini di età compresa tra i sei e gli 11 anni, mentre i regolatori cileni hanno recentemente approvato Sinovac per i bambini di sei anni. In Argentina, le autorità di regolamentazione hanno approvato il vaccino Sinopharm per bambini di tre anni.

La Cina ha spedito più di 1,2 miliardi di dosi a settembre, secondo il suo Ministero degli Affari Esteri. Anche con un uso domestico e globale diffuso, non tutti i genitori sono rassicurati sul vaccino.

Sinovac ha avviato uno studio sull'efficacia con 14.000 bambini partecipanti in più paesi a settembre. La sua approvazione in Cina si è basata su studi di fase 1 e fase 2 più piccoli. Anche l'iniezione di Pechino di Sinopharm è stata approvata sulla base di studi di fase 1 e fase 2 più piccoli. Questi risultati sono stati pubblicati in seguito su riviste peer-reviewed.

