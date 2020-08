SOTTO LA MADUNINA, DI MILANESE, E' RIMASTA SOLO LA SPOCCHIA - E' IL CINESE HU IL COGNOME PIÙ DIFFUSO IN ASSOLUTO A MILANO: SURCLASSATO ROSSI CHE SI FERMA AL SECONDO POSTO, SEGUITO DA COLOMBO E FERRARI – MA OCCHIO PERCHÉ HU, DA ALCUNI ANNI, È ANCHE IL PIÙ DIFFUSO NEL REGISTRO DELLE IMPRESE LOMBARDE E MILANESI - UN CINESE SU CINQUE A MILANO FA L'IMPRENDITORE E AGLI 8 MILA TITOLARI DI DITTE ED AZIENDE, LA MANODOPERA "INTERNA" ALLA COMUNITÀ NON BASTA. QUINDI SONO LORO ORMAI A DARE LAVORO AGLI ITALIANI...

Da "www.lastampa.it"

chinatown milano 4

E' il cinese Hu il cognome più diffuso in assoluto a Milano, sia tra i maschi che tra le femmine e dunque anche nella classifica totale. Secondo quanto comunica l'Anagrafe del capoluogo, a metà 2020 la novità più rilevante e che il cognome Hu supera Rossi nella graduatoria femminile, 2210 contro 2133, mentre tra i maschi il sorpasso era avvenuto da tempo e il conto è di 2454 Hu contro 1873 Rossi.

chinatown milano 6

Il totale è così di 4664 Hu e 4006 Rossi. Al terzo posto figura il cognome Colombo (1543 maschi e 1832 femmine, totale 3375), al quarto Ferrari (1506 maschi e 1720 femmine, totale 3226)

chinatown milano 7

Chi ha bimbi piccoli se ne sarà già accorto, l'anagrafe milanese lo certifica: anche nel primo semestre del 2020, come accade stabilmente dal 2015, per molti dei nuovi piccoli residenti la scelta dei nomi è ricaduta su Leonardo, Sofia e Giulia. Tra i 4.856 nati dal primo gennaio al 30 giugno spiccano 213 Leonardo, 108 Sofia e 106 Giulia. Seguono Tommaso (153), Riccardo (123), Alessandro (122) e Lorenzo (120) per i maschietti, Ginevra (90), Alice (84), Camilla e Beatrice per le femminucce (79).

chinatown milano 12

Anche le mamme e i papà stranieri preferiscono il nome Leonardo (58), che l'anno scorso era solo al quarto posto, molto dietro Mohamed (34), che quest'anno ha ceduto la prima posizione. Seguono Tommaso (28), Alessandro (25), Lorenzo (24). Tra le scelte per le bambine trionfa Sofia (28), davanti a Maria (21), Aurora (21), Ginevra (19), Sara, Giulia e Alice (18).

chinatown milano 3

Amati anche i nomi legati alla mitologia come Ettore (33), Enea (44) e Diana (31) e nomi biblici, come Noah (32), Samuele (48), Davide (44 bimbi italiani e 19 stranieri) e Rebecca (43), fino ai nomi più tradizionali come Francesco (75 italiani e 16 stranieri), Anna (64 italiani e 17 stranieri), Maria (35 italiani e 21 stranieri), Marco (48) e Matteo (66 italiani e 20 stranieri).

Zita Dazzi per "la Repubblica"

(...)Hu, da alcuni anni, non è solo il cognome più diffuso fra i residenti del Comune, ma anche nel registro delle imprese lombarde e milanesi, superando i classici Sciur Brambilla.

chinatown milano 13

(...) Un cinese su cinque a Milano fa l'imprenditore e agli 8 mila titolari di ditte ed aziende, la manodopera "interna" alla comunità non basta. Quindi sono loro ormai a dare lavoro agli italiani. Tanto che il direttivo di Confcommercio ha dato la delega per l'imprenditoria straniera.

chinatown milano 1

(...) Si sono italianizzati i cinesi di Milano, tanto che anche per i nomi di battesimo scelgono nel repertorio classico locale. All'anagrafe la maggior parte delle famiglie straniere ha scelto Leonardo come nome per il proprio bambino nato quest' anno, superando in curva Mohamed che l'anno scorso era il nome più gettonato. Fra le femmine vince Sofia.

chinatown milano 10 chinatown milano 2 chinatown milano 11 chinatown milano 9 chinatown milano 5 chinatown milano 8