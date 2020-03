SOTTO SCORTA IL DIRETTORE DI REPUBBLICA CARLO VERDELLI A SEGUITO DELLE REITERATE MINACCE RICEVUTE NEL CORSO DEGLI ULTIMI DUE MESI – “VERDELLI NON È SOLO, A PROTEGGERLO NON SARANNO SOLTANTO GLI AGENTI ADDETTI ALLA SUA SICUREZZA, MA TUTTI I 360 GIORNALISTI DI REPUBBLICA. PERCHÉ METTERE SOTTO SCORTA IL DIRETTORE, SIGNIFICA METTERE SOTTO SCORTA L’INTERO NOSTRO GIORNALE” - LA NOSTRA SOLIDARIETA'

Carlo Verdelli

Comunicato del Cdr di Repubblica

In uno dei momenti più difficili per il Paese, in redazione è arrivata una notizia che speravamo di non ricevere. Il nostro direttore, Carlo Verdelli, da sabato scorso è stato messo sotto scorta. Il dispositivo di protezione è stato deciso dal Viminale a seguito delle reiterate minacce ricevute nel corso degli ultimi due mesi, tali da rappresentare un pericolo grave e attuale per la sua incolumità.

carlo verdelli federica angeli foto di bacco

Una misura, la tutela disposta dallo Stato, che riporta agli anni più bui del terrorismo.

Pertanto, nel ringraziare le forze dell’ordine per le indagini che stanno svolgendo, la Redazione si stringe intorno al suo direttore e manda un messaggio chiaro agli autori delle minacce: Verdelli non è solo, a proteggerlo non saranno soltanto gli agenti addetti alla sua sicurezza, ma tutti i 360 giornalisti di Repubblica. Perché mettere sotto scorta il direttore, significa mettere sotto scorta l’intero nostro giornale.

carlo verdelli eugenio scalfari foto di bacco (1)

La solidarietà di Renzi

L'ex premier e leader di Iv Matteo Renzi solidarizza con il direttore di Repubblica. "Solidarietà al direttore Verdelli. E a tutte le giornaliste e i giornalisti non solo di Repubblica". Lo ha scritto l'ex premier e leader di Iv su twitter.