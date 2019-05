SOTTO LA TETTA CHE SCOTTA – SE MAI ARRIVERA' L'ESTATE, QUEST’ANNO IN SPIAGGIA POTREMMO VEDERE GIOVANI PULZELLE MOSTRARE I LORO SENI, LIMITANDOSI A COPRIRE I CAPEZZOLI E LASCIANDO LA PARTE INFERIORE DELLE TETTINE SCOPERTA – IN PRINCIPIO FURONO LE MODELLE E LE INFLUENCER, MA LA MODA DELL’UNDERBOOB BIKINI È DESTINATA A SPOPOLARE ANCHE TRA LE CORAGGIOSE COMUNI MORTALI… (FOTO PICCANTINE)

Sofia Lombardi per "www.ilgiornale.it"

Si chiama Underboob Bikini ed è il nuovo trend in fatto di look estivo, che sta spopolando tra le star e le VIP più amate e seguite del mondo dello spettacolo. Un outfit davvero audace da sfoggiare in spiaggia oppure a bordo piscina, così da valorizzare forme e misure in modo sensuale e bollente.

Dopo il ritorno del bikini con reggiseno a fascia e dello slip sgambato e dal taglio davvero fin troppo minimal, passando per il reggiseno indossato al contrario per evidenziare le forme, ecco la tendenza per l'estate 2019.

Si tratta di costumi, bikini ma anche top collegati da fasce di tessuto incrociato, che abbracciano il corpo in modo sensuale evidenziando cosce e fianchi con tagli sgambatissimi. Ma ciò che in realtà li caratterizza è il taglio sotto il petto: il top appare volutamente più corto così da rivelare la parte inferiore del seno. Un gioco di vedo e non vedo che colpisce al cuore e solletica le fantasie più audaci.

Istagram è pieno di immagini a tema: un look sfoggiato con decisione dalle star più amate ma anche dalle influencer di grido, che sta facendo la fortuna di moltissimi siti di moda.

Disponibile anche nella versione magliettina hot, il nuovo look sta davvero spopolando, tanto da trasformarsi in una vera e propria ossessione da shopping. Una moda che sicuramente troverà fan anche in terra nostrana e che verrà sfoggiata sulle spiagge più belle dello Stivale, per la gioia degli ignari bagnianti presenti.

