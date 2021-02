SPAGNA, CHE MAGNA MAGNA! – L’EX RE SPAGNOLO JUAN CARLOS HA PAGATO 4,4 MILIONI DI EURO AL FISCO: SAREBBE IL SALDO DEL DEBITO LEGATO AI COSTI DEI VOLI A BORDO DI JET PRIVATI PAGARI DA UNA FONDAZIONE DEL LICHTESTEIN DI PROPRIETÀ DI UN LONTANO CUGINO – È L’ULTIMO TENTATIVO (NON RIUSCITO) DI JUAN CARLOS PER FARSI PERDONARE E TORNARE IN SPAGNA DALL’AUTOESILIO DORATO DI ABU DHABI

juan carlos

Da “Libero Quotidiano”

Uno studio legale che rappresenta Juan Carlos I ha affermato che l'ex monarca spagnolo ha pagato quasi 4,4 milioni di euro alle autorità fiscali di Madrid nel suo ultimo tentativo di regolarizzare le entrate non dichiarate del passato.

L'ex monarca, che vive all'estero da più di sei mesi dopo che i media hanno rivelato nuove accuse di misfatti finanziari, precedentemente aveva già risarcito un altro debito fiscale a dicembre per donazioni ricevute tra il 2016 e il 2018 con il pagamento di oltre 678.000 euro comprensivi di interessi e multa.

juan carlos emirates palace hotel abu dhabi

L'avvocato di Juan Carlos, Javier Sanchez-Junco, ha spiegato che l'ultimo debito fiscale si riferisce ai pagamenti che una fondazione privata, la Zagatka, ha effettuato per conto dell'ex re per «diverse spese di viaggio e altri servizi».

La fondazione, che ha sede nel Principato del Liechtenstein è di proprietà di Alvaro de Orleans, un uomo d'affari e lontano cugino di Juan Carlos che ha ammesso pubblicamente di aver finanziato alcune delle spese private dell'ex monarca.

felipe, juan carlos e letizia

Il quotidiano spagnolo El Pais e il sito di notizie online El Espanol, che per primi hanno riportato la notizia del nuovo accordo fiscale, hanno affermato che la fondazione ha pagato i voli del sovrano con una compagnia di jet privati per più di un decennio fino al 2018.

carolina larsen e juan carlos

La dichiarazione dell'avvocato afferma che il pagamento delle tasse scadute più gli interessi e «soprattasse» era volontario e che le autorità fiscali non lo avevano richiesto. Ora comunque gli obblighi fiscali dell'ex monarca «sono stati regolarizzati», ha detto il legale. Secondo la legge spagnola, confessare un reddito non dichiarato e pagare le tasse in sospeso consente ai trasgressori di evitare di essere accusati di evasione fiscale.

L'ex re è oggetto di un'inchiesta giudiziaria in Spagna e Svizzera per possibili illeciti finanziari. Uno di questi riguarda possibili tangenti relative a un contratto ferroviario in Arabia Saudita. Quelle indagini lo hanno spinto a lasciare la Spagna ad agosto per gli Emirati Arabi Uniti dove è stato fotografato in un lussuoso hotel dove i media spagnoli sostengono che risieda come ospite del principe Mohammed Bin Zayed.

