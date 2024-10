LA SPAGNA È DEVASTATA DAL CICLONE “DANA”: SONO ALMENO 62 LE PERSONE MORTE A CAUSA DELLE PIOGGE TORRENZIALI CHE HANNO COLPITO LA REGIONE DI VALENCIA - ALMENO 38 MILA I CITTADINI RIMASTI SENZA LUCE. IL SINDACO DELLA CITTÀ DI UTIEL HA RACCONTATO CHE LE PERSONE SONO RIMASTE "INTRAPPOLATE COME TOPI" A CAUSA DELLE PIENE IMPROVVISE - MILLE I MILITARI SCHIERATI PER FRONTEGGIARE L'EMERGENZA, I DISPERSI VENGONO RICERCATI ANCHE CON I DRONI - IL METEREOLOGO PIERLUIGI RANDI SPIEGA IL MOTIVO DEL DISASTRO - FOTO E VIDEO

Il bilancio provvisorio delle vittime in Spagna sale a 62

(ANSA) - MADRID, 30 OTT - Il bilancio provvisorio delle vittime per le inondazioni in Spagna è ora di almeno 62 morti: lo rendono noto fonti dei servizi d'emergenza. Le operazioni di riconoscimento dei corpi ritrovati continua, aggiungono le stesse fonti.

Alluvione in Spagna, Valencia travolta dall'acqua

maltempo in spagna 17

Spagna devastata dal passaggio del ciclone Dana. Si aggrava di ora in ora il bilancio delle piogge torrenziali che hanno causato inondazioni improvvise nel sud-est della Spagna, con al momento 51 vittime accertate, tra cui anche due bambini e due neonati, oltre a decine di dispersi, secondo quanto riferisce la radio tv pubblica Rtve.

I corpi senza vita di due bambini e un neonato sono stati recuperati insieme a quelli dei genitori a Torrent, nella provincia di Valencia, mentre il corpo di un altro bebé é stato trovato a Paiporta, sempre nella provincia di Valencia. […]

Il primo ministro spagnolo Pedro Sanchez presiede il comitato di crisi per le piogge torrenziali. Ha affermato in un post su X di aver seguito le segnalazioni di persone scomparse «con preoccupazione». Ha esortato le persone a seguire i consigli delle autorità, aggiungendo che si dovrebbero «evitare viaggi non necessari».

maltempo in spagna 28

[…] Almeno 38.000 persone sono rimaste senza luce, segnala la compagnia elettrica Ibedrola, che sta cercando di ripristinare i servizi elettrici. Decine di persone hanno trascorso la notte bloccate in auto, in aree di servizio o su ponti, a causa delle strade allagate. [...]

Le piogge torrenziali hanno provocato la cancellazione di treni e la deviazione di una cinquantina di voli. La linea dell'alta velocità tra Madrid e Valencia è stata interrotta, così come quella tra Valencia e Siviglia. Secondo il gestore del controllo del traffico aereo Enaire, circa 50 voli sono poi stati deviati, 30 dall'aeroporto di Valencia e 19 da quello di Madrid-Barajas. […]

maltempo in spagna 14

I filmati postati sui social media mostrano le acque alluvionali che causano caos, abbattono ponti e trascinano auto per le strade. Altri video sembrano mostrare persone aggrappate agli alberi per evitare di essere spazzate via. Secondo quanto riferito dai media spagnoli, le stazioni radio e Tv hanno ricevuto centinaia di chiamate di aiuto da persone intrappolate in aree allagate o alla ricerca di persone care, perché i servizi di emergenza hanno difficoltà a raggiungere alcune zone.

Gli operatori dei servizi di emergenza stanno utilizzando droni per cercare i dispersi nel comune più pesantemente colpito di Letur, ha detto il funzionario locale Milagros Tolon alla stazione televisiva pubblica spagnola Tve. Scene di caos e panico a Valencia dove, secondo i media locali, decine di persone hanno trascorso la notte bloccate in camion o auto, cosi' come sui tetti e sui ponti, in attesa di essere salvate. […]

maltempo in spagna 29

Vista l'entità dei danni causa dalla tempesta Dana nel sud-est della Spagna, oltre mille soldati dell'Unità Militare di Emergenza (Ume) saranno dispiegati nella regione di Valencia. Lo ha annunciato il ministro della Difesa, Margarita Robles, confermando lo spostamento di 1.034 soldati dell'Unita' Militare di Emergenza, di cui 250 sono già in azione e gli altri 784 sono mobilitati in attesa di poter accedere alle zone più colpite, ora irraggiungibili […]

maltempo in spagna 11

Quella che si è abbattuta sulla Spagna viene chiamata Dana, acronimo di «Depressione Isolata nei Livelli Alti», un sistema di bassa pressione che si isola in quota rispetto alla circolazione generale. Potrebbe durare per giorni e causare situazioni potenzialmente pericolose soprattutto se si verifica in estate o in autunno, quando la temperatura superficiale dell'acqua è ancora molto elevata.

Secondo il governo spagnolo, quella di quest'anno è la peggiore degli ultimi 30 anni, paragonabile a due grandi temporali degli anni Ottanta - dell'ottobre 1982 e del novembre 1987 - che causarono decine di vittime e ingenti danni. [...]

Il meteorologo: “Ecco perché a novembre abbiamo 24 gradi come in estate. In Spagna stesso fenomeno dell’Emilia, ma lì il ciclone è rimasto intrappolato per tre giorni”

maltempo in spagna - 1

Un'estate di San Martino in anticipo, con le festività di Ognissanti caratterizzate da temperature calde quasi ovunque e punte di 24 gradi al Sud. E soprattutto, pochissima pioggia, ben inferiore alle medie del periodo. Dopo le perturbazioni di settembre e le devastanti alluvioni di ottobre, novembre inizierà all'insegna di un anticiclone autunnale che porterà a condizioni meteo straordinarie: anche oltre una settimana di caldo e ben prima di quell'Estate di San Martino che ogni tanto si verifica intorno alla seconda settimana novembre.

Pierluigi Randi, meteorologo e presidente dell' AMPRO (Associazione meteo professionisti), spiega perché possiamo "rilassarci un po' ", sempre ricordando come la variabilità dei fenomeni meteo, oggi più intensi a causa della crisi del clima, deve comunque farci stare sull'attenti, anche visto quanto accaduto nelle ultime ore in Spagna, colpita da alluvioni mortali.

Novembre è alle porte e sembra tornare l'estate. É così?

maltempo in spagna 13

"Diciamo che non sarà un caldo di tipo estivo, ma questi anticicloni autunnali quando si manifestano - come adesso - hanno la tendenza a portare temperature miti. Per un po' di giorni, specialmente al centro-sud, le temperature saranno quindi ben superiori alla norma del periodo, anche di sei-sette gradi. Al Sud si potranno addirittura toccare temperature intorno ai 24 gradi, al Nord invece in generale intorno ai 20 gradi, come per esempio in Pianura Padana".

[...] Quanto durerà questo caldo anomalo?

maltempo in spagna 3

"Si protrarrà per diversi giorni, anche fino al 5 o 6 novembre, in alcuni casi fino al 7. Un periodo mite che sarà poi seguito da un raffreddamento, ma sempre all'insegna dell'alta pressione. Proprio l'alta pressione nella seconda settimana di novembre farà convogliare correnti da nord est da est che proverrebbero prima dalla Russia e poi dai Balcani. In quel caso si arriverà prima a una normalizzazione delle temperature intorno alla media del periodo e poi a gradi anche inferiori, soprattutto al centro-sud e nelle regioni del versante Adriatico.

Queste sono caratteristiche tipiche degli anticicloni autunnali, che possono portare sia fasi di tempo mite ma se poi pescano correnti fredde dall'Europa Orientale portano all'abbassamento delle temperature e a cambiamenti, per cui è bene comunque sempre controllare il meteo".

maltempo in spagna 1

Perché a ottobre si sono verificate alluvioni devastanti e ora entriamo invece in una fase più mite? Dobbiamo attenderci altri fenomeni meteo estremi a breve?

"Perché quelle che transiteranno ora sono masse di aria fredda piuttosto secche, non così cariche di vapore acqueo come accaduto lo scorso mese. Certo, anche le massa d'aria in arrivo adesso devono comunque transitare su un mare caldo come l'Adriatico, per cui su alcune zone centrali adriatiche e nel Sud potrebbero verificarsi fenomeni di instabilità. Ma la differenza rispetto a quanto successo a ottobre è che adesso non abbiamo masse d'aria calda ricche di vapore acqueo.

maltempo in spagna 16

Correnti da sud e sud ovest, come quelle delle scorse settimane, spesso portano a tremende precipitazioni, quelle da nord est che non compiono un percorso sul mare, che arrivano da Russia, sono invece più secche e potenzialmente agevolano fenomeni più deboli, non così pericolosi. Per cui nei prossimi dieci giorni direi che è meno probabile che si verifichino eventi estremi. Ovviamente però vortici depressionari sono sempre possibili e le cose possono cambiare".

Le masse d'aria calda sono le stesse che hanno contribuito alle tragiche alluvioni in corso ora in Spagna, dove a Valencia ci sono state vittime e case finite sott'acqua?

maltempo in spagna 9

"Sì. In Spagna è stata una catastrofe. In questo caso è entrata in gioco una massa d'aria calda, nord africana, che poi si è arricchita di vapore acqueo sorvolando un Mediterraneo sempre più caldo ed è andata a impattare i rilievi della Spagna orientale. Un fenomeno davvero pericoloso, con caratteristiche simili a quelle avvenute da noi in Emilia Romagna, quando ad incidere sono state le temperature superficiali troppo elevate e troppo cariche di energia del Mediterraneo. Quando si verificano queste condizioni i fenomeni sono amplificati. In più in Spagna c'è persistenza: il vortice depressionario rimarrà lì in tutto per quasi tre giorni, sempre sulle stesse posizioni, una stazionalità e una massa d'aria calda che fanno disastri".

In Italia invece possiamo escludere ora questo fenomeno? Anche le piogge sono in diminuzione?

maltempo in spagna 26

"Sì, dovremmo rilassarci un po'. Nei prossimi sette-otto giorni direi che possiamo stare abbastanza tranquilli. Non c'è segnale di piogge particolari: anzi, in quello che dovrebbe essere per molte regioni il periodo più piovoso dell'anno le precipitazioni - soprattutto al centro nord- saranno decisamente inferiori alla norma, di molto. Al Sud invece piogge più nella norma con qualche evento piovoso passeggero". [...]

