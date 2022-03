9 mar 2022 08:36

IN SPAGNA LA POLIZIA HA ARRESTATO UNO DEI SIGNORI DELLA DROGA COLLEGATI AI CARTELLI COLOMBIANI DOPO AVER SCOPERTO CHE AVEVA IMPORTATO 60 CHILI DI COCAINA NASCOSTI IN ALCUNE SCATOLE DI FIORI - GLI AGENTI LO HANNO AMMANETTATO MENTRE BEVEVA UN CAFFE' A MARBELLA - A CASA SUA HANNO TROVATO 200 MILA EURO IN CONTANTI E UN REVOLVER...