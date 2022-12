SPALLE AL MURO, XI METTE FINE ALLA STRATEGIA ZERO COVID – IL REGIME CINESE HA ANNUNCIATO UN ALLENTAMENTO GENERALE DELLE RESTRIZIONI SULLA PANDEMIA, DOPO LE PROTESTE DI PIAZZA E GLI EFFETTI NEFASTI DEI CONTINUI LOCKDOWN SULL’ECONOMIA – LE NUOVE LINEE GUIDA RIDUCONO I REQUISITI OBBLIGATORI E LA FREQUENZA DEI TEST E CONSENTENDO AI POSITIVI DI METTERSI IN QUARANTENA A CASA PROPRIA

1 – CINA ANNUNCIA ALLENTAMENTO RESTRIZIONI COVID, MENO TEST

XI JINPING

(ANSA-AFP) - La Cina ha annunciato oggi un allentamento generale delle restrizioni sul Covid riducendo i requisiti obbligatori e la frequenza dei test e consentendo ad alcuni casi positivi di mettersi in quarantena a casa propria.

Secondo le nuove linee guida presentate dalla Commissione nazionale per la salute (Nhc) di Pechino, "le persone infette asintomatiche e i casi lievi che possono essere isolati a casa vengono ora generalmente isolati al domicilio" e il Paese "ridurrà ulteriormente la portata dei test sugli acidi nucleici e ridurrà la frequenza dei test.

CINA - SCONTRI E PROTESTE A GUANGZHOU CONTRO LE RESTRIZIONI ANTI COVID

2 – PETROLIO: IN RIALZO DOPO CAMBIO APPROCCIO CINA SU COVID =

(AGI) - Dopo un avvio misto e il crollo di ieri, il greggio e' in rialzo dopo che nella notte si e' riunito il Politburo del partito comunista cinese presieduto da Xi Jinping che ha deciso di cambiare l'approccio 'zero Covid' per uno piu' attento alla crescita economica e anche per tenere a bada la protesta sociale. Il Brent avanza dello 0,13% a 79,4 dollari al barile, il Wti sale dello 0,3% a 74,4 dollari.

proteste in cina contro la strategia zero covid 23 proteste in cina contro la strategia zero covid 16 proteste in cina contro la strategia zero covid 22