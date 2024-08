LA SPECIALITA' DELLA "GRIGLIATA" DI FERRAGOSTO? - LA SALSICCIA! - BARBARA COSTA: "L'ITALIA BRULICA DI COPPIE SCAMBISTE O "CUCKOLD" ALLA RICERCA DI UNA TERZA PERSONA CON CUI PASSARE IL 15 DI AGOSTO - PER ESEMPIO LA SIGNORA TERESA, VUOLE: "UN ABILE 'LINGUISTA' CHE MI SCOPI PER LA MIA GIOIA SESSUALE, E DI MIO MARITO" - LE RICHIESTE ONLINE SONO PARTICOLAREGGIATE: "MIA MOGLIE IMMA HA 49 ANNI, ADORA FARSI INGROPPARE ALL’APERTO, E MUORE DALLA VOGLIA DI SUCCHIARE CAZZI IN PISCINA, MENTRE IO E TANTI ALTRI OCCHI INDISCRETI LA GUARDIAMO..."

Barbara Costa per Dagospia

Io non so come state messi a Ferragosto, di sicuro avrete già ogni cosa organizzato, grigliata e parentado, ed è gran peccato perché, per chi interessato, c’è Teresa, che, proprio il 15 agosto, ha bisogno di un “abile linguista”, e per un genere determinato di traduzione: con la lingua “starmi dentro, a lungo ficcata tra le cosce”, per poi “passarla nel c*letto, e portarmi al massimo del piacere. Dopo puoi cavalcarmi come vuoi tu, e meglio se ci dai forte di dietro”. Sì, però “davanti a mio marito attivo: sei disposto a giocare pure con lui?”.

La signora Teresa cerca un “bull (sc*patore) per Ferragosto”, un uomo – nel suo caso, bisex – che la sc*pi per la gioia sessuale sua, e di suo marito. Loro sono sposi cuckold, che mettono in pratica questo loro feticismo di corna consensuali e condivise durante le vacanze. E non sono mica i soli.

Per le coppie e scambiste e cuckold le ferie sono il momento ideale per fare il pieno del sesso che piace a loro: i figli li mollano ai nonni, o in colonie, comunque se li levano di torno per darsi alla pazza gioia cornesca in luoghi di incontro al mare, al lago, in montagna, che sia in zone all’aperto ma che non danno nell’occhio, e specie di sera. Spesso si sc*pa in macchina, in uno scambismo furtivo e senza conseguenze.

I cuckold da vacanza in gran parte non cercano nuove "amicizie": vogliono la sc*pata, e stop. Per creare legami ci sono i club, le tessere, i soci. In vacanza si cerca un altro brivido, che sta nel sesso "contrattato" via social va da sé senza ritorno di soldi, bensì di orgasmi con chi hai visto in foto e ti ci sei scambiato solo i messaggi utili per… afferrarti.

E va aggiunto che le vacanze estive sono per alcuni l’occasione la più giusta per buttarsi in un universo di sesso scambista e promiscuo mai saggiato in precedenza: i rimandi, i dubbi, le esitazioni, che li assalgono durante l’anno, sono spazzati dalla libertà vacanziera.

Occhio ai siti cuckold, e ai siti/app di incontri in genere, e occhio a chi lo mette ben in risalto, che si sposta “in camper”: c’è una coppia di Livorno che cerca “bull ma solo maturi, e solo italiani! Il marito ama guardare ma solo se voluto, sennò sta in disparte alla guida”.

I post per organizzarsi un Ferragosto di sesso cornuto ribollono di foto di mogli in spiaggia in posa "da mercanzia". Le richieste sono esplicite e particolareggiate. Senti Giovanni: “Cerchiamo un bull, o più di uno, per Ferragosto. Mia moglie Imma ha 49 anni, adora farsi sc*pare all’aperto, e muore dalla voglia di succhiare caz*i in piscina, mentre io e tanti altri occhi indiscreti la guardiamo.

Lei li preferisce 30enni, max 40enni, dotati nella norma. Se qualche ragazzo ci piace particolarmente, ce lo portiamo su in camera per andare oltre i p*mpini… Io solo guardare. Se interessati mandate foto in mail a…”.

Alcuni specificano di gradire solamente “coppie mature o molto mature”. C’è sesso e speranza per tutti: Claudio ha la moglie, Ilenia, che li vuole “65/70enni”. E Claudio e Ilenia si professano 50enni. Pinuccio è un bull che già dalla presentazione non perde tempo: “Ho 43 anni, inc*lo moglie e marito insieme”.

E Marco, 52 anni, cerca bull da vacanza per la moglie Flora, 54, “io cuck guardone, con voi presente, ma solo per filmare, ovviamente senza visi”. Poco "chiara" la risposta di Alfredo: “Io sono etero, ma posso giocare con lui”. Ma, Alfredo, sei etero, sì o no? e quanto?

Il bello del sesso cuckold e/o scambista a Ferragosto è che si può fare gratis. Non ci sono soldi in ballo, e non c’è bisogno di spostarsi in zone di sc*pamento libero celebri e però d’élite (come una, stra-rinomata, francese, che ormai, si sa, oltre il costo non indifferente, meglio andarci a giugno, o a settembre, e non a agosto, di plebaglia poco educata affollata), o di "incatenarsi" per ore e ore e ore a club privé (qualche coppia cuckold ne denuncia i prezzi per Ferragosto vergognosamente maggiorati): va benissimo per chi lo vuole, ma il sesso ferragostano, a scambio o cuck, per farti divertire, a volte urge solo di convinti ormoni disponibili. E sempre di preservativi.

Per chi opta per i locali, ma vuole il sesso a scambio o cuck gratis, attenti ai parcheggi dalle 23 in poi: si appostano bull in attesa di coppie da abbordare per “quel fremito”, e bull finanche pronti per “p*mpini volanti”, da fare o, se “bsx” (bisex), riceverli.

