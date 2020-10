Alessia Strinati per "www.leggo.it"

Un tumore gli aveva coperto completamente il volto e lo aveva reso cieco in un occhio. Ashok Shrestha, 60 anni, di Kathmandu, Nepal, soffre di neurofibromatosi, una rara malattia genetica che causa la formazione di tumori sui suoi tessuti nervosi. La massa aveva coperto metà del volto e lo aveva reso cieco in un occhio.

Per l'uomo sembravano non esserci molte possibilità. Dall'età di 2 anni, fino ai 30, diverse masse hanno iniziato a crescere sul suo viso, fino a renderlo completamente irriconoscibile. Il suo aspetto è stato motivo di derisione e allontanamento sociale che hanno causato in lui una grande vergogna. L'uomo ha faticato nel farsi degli amici, nel trovare l'amore e anche nel cercare un lavoro fino a quando non ha incontrato una persona che ha saputo aiutarlo.

Kristina Allen, cantante inglese, ha conosciuto Ashok nei suoi viaggi in Nepal e ha deciso di dargi una mano, venendo a conoscenza di un medico che si sarebbe preso carico dell'intervento ha avviato una raccolta fondi online.

Nel marzo 2018, Ashok ha avuto il suo primo intervento chirurgico e da allora ha subito altri cinque interventi che hanno ridotto le dimensioni del suo tumore del 90%. Le operazioni non solo hanno aumentato la sua fiducia, ma gli hanno permesso di comunicare in modo chiaro, cosa che il tumore che gli copriva la bocca preveniva.

Purtroppo l'occhio destro, come riporta anche il Daily Mail, resterà cieco ma per il 60enne è iniziata una nuova vita.

Ashok si è trasferito a Chicago dove lavora come cuoco in un ristorante nepalese. Il suo aspetto fisico non è ancora normale, mancano ancora due interventi perché riacquisti le sue sembianze iniziali.

