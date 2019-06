28 giu 2019 16:34

ALLO SPERMA CI PENSO IO - UN GINECOLOGO DI OTTAWA, IN CANADA, HA USATO IL PROPRIO LIQUIDO SEMINALE PER METTERE INCINTE DECINE DI PAZIENTI CHE CREDEVANO DI NON POTER AVERE BAMBINI – A SCOPERCHIARE L'UTERO DI PANDORA È STATA UNA DELLE FIGLIE DEL DOTTORE CHE SI È SOTTOPOSTA AL TEST DEL DNA: I FIGLI ACCERTATI PER ORA SONO UNDICI, MA L'IPOTESI È CHE POSSANO ESSERE PIÙ DI 50…