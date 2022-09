28 set 2022 09:24

UNA SPESA ABE-RRANTE - PROTESTE IN GIAPPONE PER IL COSTO DEI FUNERALI DI SHINZO ABE, L'EX PREMIER UCCISO LO SCORSO LUGLIO: LA STIMA È DI QUASI 12 MILIONI DI DOLLARI, PER ACCOGLIERE I PIÙ DI 700 INVITATI STRANIERI, TRA CUI 50 LEADER DI STATO E IL PREZZEMOLINO RENZI - PER I MANIFESTANTI, I SOLDI POTEVANO ESSERE INVESTITI IN QUESTIONI ECONOMICHE PIÙ URGENTI…