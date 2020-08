30 ago 2020 12:30

SPIA E LASCIA SPIARE – UN UFFICIALE FRANCESE DI STANZA IN UNA BASE NATO IN ITALIA È ACCUSATO DI AVER FORNITO DOCUMENTI SENSIBILI AI SERVIZI SEGRETI RUSSI – IL TENENTE COLONNELLO È STATO ARRESTATO MENTRE STAVA PER RIENTRARE IN ITALIA ED È STATO INCRIMINATO PER TRADIMENTO…