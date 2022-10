SPIARE LE CHAT DEL PARTNER È ILLEGALE, MA NON IMPOSSIBILE: CI SONO MOLTE APP SPYWARE COMMERCIALI CHE PERMETTONO DI MONITORARE SEGRETAMENTE TUTTO QUELLO CHE SI FA CON UN CELLULARE – UN’ABITUDINE SEMPRE PIÙ DIFFUSA: SECONDO UN SONDAGGIO DI KASPERSKY NEL 2021 IL 15% DELLE PERSONE HA DETTO DI AVER AVUTO UN PARTNER CHE HA IMPOSTO L’INSTALLAZIONE DI UNA APP DI TRACCIAMENTO E IL 50…

Estratto dell’articolo di Valentina Venturi per “il Messaggero”

[…] Kaspersky, azienda globale di cybersecurity, nel novembre 2021 ha condotto un sondaggio su oltre 21.000 persone in 21 Paesi per scandagliare i legami tra le relazioni affettive e il rischio di violazioni della privacy, fino ad arrivare allo stalking digitale. I dati emersi sono inquietanti: il 15% degli intervistati ha confermato di aver incontrato un partner che ha imposto l'installazione di una app di tracciamento; il 34% ha subito successivamente abusi fisici o verbali. Ma non basta: il 50% ha subito stalking attraverso una app, il 29% attraverso dispositivi di localizzazione, il 22% attraverso webcam e il 18% attraverso smart home device.

Da questi dati è nata l'idea di monitorare lo stato delle relazioni sentimentali al tempo dei social: Kaspersky e l'European Network for the Work with Perpetrators of Domestic Violence (WWP EN) hanno dato vita alla campagna digitale: #NoExcuse4Abuse.

«È dal 2019 che Kaspersky combatte contro lo stalkerware - racconta Anne Mickler manager di DACH & Italy & Nordics Kaspersky - analizzando la diffusione di app che spiano tutto quello che si fa sul proprio telefonino.

Generalmente si tratta di spyware commerciali che, pur essendo considerate legali, consentono di monitorare e tracciare segretamente il dispositivo del partner, con il rischio di degenerare in maltrattamenti domestici. Al contempo abbiano studiato come diverse campagne dedicate alla sensibilizzazione sui comportamenti abusivi e di controllo nelle relazioni miravano a spiegare alle vittime come comportarsi quando il partner diventava violento.

È così che abbiamo scelto di ribaltare il punto di vista iniziando a suggerire subito il modo di reagire. Pensiamo sia arrivato il momento di evidenziare le responsabilità dei partner controllanti. Da qui sono nati supporti visivi che forniscono una chiara comprensione dell'argomento, mostrando i sei comportamenti tossici più comuni e come dovrebbero essere cambiati».

