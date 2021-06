24 giu 2021 08:58

SPLASH A RISCHIO INFARTO - 1.500 SVALVOLATI SI SONO TUFFATE NELLE ACQUE GELIDE DELLA TASMANIA PER L'ANNUALE "DARK MOFO NUDE SOLSTICE SWIM" - VESTITI SOLO DI UNA CUFFIA ROSSA, I PARTECIPANTI SI SONO LANCIATI IN ACQUA URLANDO PER NON SENTIRE IL FREDDO - L'EVENTO E' COSI' POPOLARE CHE LE ISCRIZIONI, CONTINGENTATE PER VIA DEL COVID, SONO ANDATE ESAURITE IN MEZZ'ORA - VIDEO