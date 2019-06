4 giu 2019 12:41

LO SPORCACCIONE DELLA PORTA ACCANTO – UN EX VIGILE URBANO DI 63 ANNI DOVRÀ LASCIARE IL PAESE DI ROVELLASCA, IN PROVINCIA DI COMO, DOPO AVER TORTURATO LA VICINA DI CASA CANTANDO A SQUARCIAGOLA CANZONI OSCENE A QUALSIASI ORA DEL GIORNO E DELLA NOTTE - NON CONTENTO, L'UOMO E' POI PASSATO A INSULTI E MINACCE - LA DONNA, CHE VIVEVA IN UNO STATO DI ANSIA E STRESS, È FINITA DAL MEDICO. E POI LO HA DENUNCIATO E LUI…

Anna Campaniello per "www.corriere.it" cantare 5 Entrava in bagno e cantava a squarciagola canzoni oscene, giorno e notte, sapendo che dall’altra parte del muro la vicina era costretta ad ascoltare. Alla donna e alla sua famiglia rivolgeva poi anche insulti e minacce al punto che la vittima, spaventata, si è rivolta ai carabinieri. L’indagine dei militari dell’Arma è sfociata in una denuncia per atti persecutori dell’uomo, un ex vigile urbano di 63 anni, che si è visto infliggere dal giudice un divieto di dimora: dovrà lasciare la sua abitazione e trasferirsi al di fuori dei confini del Comune di Rovellasca (Como). CARABINIERI Lo stalker, in base a quanto accertato dai carabinieri, aveva creato nella vittima uno stato di ansia e stress tale che la donna aveva avuto bisogno di cure mediche ed era arrivata a modificare le abitudini di vita. I momenti peggiori sarebbero stati proprio quelli in cui il 63enne, che vive da solo, dal bagno, urlava e cantava frasi oscene che la vicina era costretta ad ascoltare perché i due bagni erano separati solo da una parete. tapparsi le orecchie 3 I carabinieri della stazione di Turate, ai quali la donna si è rivolta, hanno ascoltato diversi testimoni e analizzato i referti medici. Gli elementi raccolti contro l’ex vigile urbano hanno portato ad una denuncia per atti persecutori, accompagnata dal divieto di dimora a Rovellasca e di avvicinamento alla parte offesa. Il magistrato aveva chiesto al giudice che vietasse al 63enne l’uso del bagno, ma il gip ha optato per un provvedimento più drastico. carabiniere tapparsi le orecchie 2 cantare sotto la doccia 1 cantare sotto la doccia 2 cantare sotto la doccia 3 tapparsi le orecchie 1