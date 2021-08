UNO SPRAY NASALE ALLA CANNABIS POTREBBE AIUTARE A SCONFIGGERE IL CANCRO AL CERVELLO - NEL REGNO UNITO AL VIA IL PRIMO STUDIO SULL'EFFICACIA DEL FARMACO: SARA' TESTATO SUI PAZIENTI AFFETTI DA GLIOBASTOMA, IL PIU' COMUNE TUMORE ALLA TESTA, E ALLA DIAGNOSI L'ASPETTATIVA DI VITA VA DAI 12 AI 18 MESI - GLI AUTORI DELLO STUDIO: "CREDIAMO CHE POTREBBE AIUTARE I PAZIENTI A VIVERE PIU' A LUNGO PERCHE'..."

Dagotraduzione dal Guardian

Gli enti di beneficenza contro il cancro e il servizio sanitario nazionale inglese si stanno preparando a indagare su uno spray nasale a base di cannabis ideato per combattere i tumori al cervello e aiutare i pazienti a vivere più a lungo.

Tutti i malati affetti da glioblastoma riceveranno il farmaco, Sativex, abbinato a una medicina chemioterapica, il temozolomide, per studiarne gli effetti clinicamente. Sarà il primo studio di questo tipo al mondo.

Il glioblastoma è un tumore al cervello aggressivo e difficile da trattare altamente recidivo, nonostante i medici utilizzino la chirurgia, la radioterapia e la chemioterapia per curarlo. La speranza di vita alla diagnosi e dai 12 ai 18 mesi, che diventano 10 in caso di recidiva.

Ogni anno il tumore viene diagnosticato a circa 2.200 persone in Inghilterra, il che la rende la forma più comune di cancro al cervello.

Sativex è già stato somministrato a pazienti con sclerosi multipla, ma non ha avuto effetti. È uno dei tre medicinali a base di cannabis attualmente in uso nel NHS.

«Pensiamo che il Sativex possa uccidere le cellule tumorali del glioblastoma e che possa essere particolarmente efficace se somministrato con la chemioterapia con temozolomide, quindi potrebbe aumentare gli effetti del trattamento chemioterapico nel fermare la crescita di questi tumori, consentendo ai pazienti di vivere più a lungo», ha detto Susan Short, professoressa di oncologia clinica e neuro-oncologia presso l'Università di Leeds, principale autore dello studio. «Questo è ciò che vogliamo testare nello studio», ha detto.

La Brain Tumor Charity, che sta finanziando la ricerca, recluterà 232 pazienti all'inizio del prossimo anno da almeno 15 ospedali, inclusi centri specializzati in oncologia, in tutto il Regno Unito. Due terzi riceveranno Sativex e temozolomide mentre l'altro terzo riceverà il farmaco chemioterapico e un placebo.

Sativex contiene quantità uguali di due cannabinoidi: la sostanza psicoattiva Delta-9-tetraidrocannabinolo (THC), che dà agli utenti uno "sballo", e il cannabidiolo (CBD), che può aiutare a ridurre il dolore, l'infiammazione e l'ansia senza indurre alcun effetto psicoattivo.

«Speriamo che questo studio possa aprire la strada a una nuova ancora di salvezza tanto attesa che potrebbe aiutare a offrire ai pazienti con glioblastoma preziosi mesi in più per vivere e creare ricordi con i loro cari», ha affermato il dottor David Jenkinson, amministratore delegato ad interim di Brain Tumor Charity.

«Sappiamo che c'è un interesse significativo nella nostra comunità per la potenziale attività dei cannabinoidi nel trattamento dei glioblastomi e siamo davvero entusiasti che questa prima sperimentazione mondiale qui nel Regno Unito possa aiutare ad accelerare queste risposte».

Il processo segue uno studio precedente - uno studio di fase uno - che ha esaminato esclusivamente la sicurezza della somministrazione di Sativex e temozolomide insieme, e che ha coinvolto 27 pazienti. Il nuovo studio triennale, chiamato studio Aristocrat, esaminerà sia la sicurezza di quel regime sia l'impatto che ha sull'esito del paziente, compreso il tempo di sopravvivenza.

«I recenti risultati in fase iniziale sono stati davvero promettenti e ora non vediamo l'ora di capire se l'aggiunta di Sativex alla chemioterapia potrebbe offrire un prolungamento della vita e una migliore qualità della vita, il che sarebbe un importante passo avanti nella nostra capacità di trattare questa malattia devastante», ha aggiunto Jenkinson.

Short ha affermato che lo studio iniziale suggeriva che il farmaco potesse dare ad alcune persone un po' di vita in più. Più partecipanti che avevano assunto Sativex erano ancora vivi un anno dopo rispetto a quelli che avevano preso un placebo.

«Ha dimostrato che questa combinazione era sicura, sebbene alcuni pazienti avessero problemi con effetti collaterali tra cui stanchezza e vertigini. Lo studio non è stato progettato per verificare se il Sativex fosse migliore in termini di sopravvivenza. Ma i suoi risulltati hanno mostrato che alcuni pazienti trattati con Sativex hanno fatto meglio del previsto e meglio di quelli che trattati con la chemioterapia», ha detto.

Il nuovo studio è coordinato dall'unità di studi clinici di Cancer Research UK presso l'università di Birmingham. «È fondamentale che vengano condotti studi come questo, che indaghino sul ruolo che la cannabis o le sostanze chimiche in essa contenute possono svolgere per curare il cancro», ha affermato il professor Pam Kearns, direttore dell'unità.