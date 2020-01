SPRECO E IMPRECO - SE SIETE SEMPRE AL VERDE MA AVETE UNO STIPENDIO DECENTE, STATE GESTENDO MALE I VOSTRI SOLDI - DALLE SIGARETTE ALLE BARCHE FINO AL BIGLIETTO DELLA LOTTERIA, LA LISTA DELLE QUINDICI COSE DI CUI POSSIAMO FARE A MENO (E CHE CI FANNO SOLO SPERPERARE QUATTRINI)...

Matthew Michaels per "it.businessinsider.com"

Non sprecare, non desiderare.

Facciamo così tanti acquisti che non sempre ci rendiamo conto di quello che compriamo. Se facessimo un passo in dietro e pensassimo a tutti i nostri costi aggiuntivi, potremmo rinunciare a un po’ di cose.

Questi 15 prodotti sono spesso un immenso spreco di denaro.

Ndr: L’articolo è tratto dall’edizione statunitense di Business Insider, ma è perfettamente valido anche per l’Italia.

1 Biglietti della lotteria & Co.

Molte persone acquistano i biglietti tutti i giorni nella speranza di fare il colpo della vita, ma i giochi d’azzardo non vi faranno avere più soldi, semmai meno. Se giocate alla lotteria è previsto che perderete soldi e non è nemmeno garantito che conserverete le, remotissime, vincite.

2 Sigarette

A New York, chi fuma un pacchetto di sigarette al giorno brucia oltre 5.000 dollari all’anno. Fumare può rappresentare anche un grande costo per la vostra salute, con le spese mediche che lievitano grazie a una brutta abitudine che addirittura i produttori di tabacco stanno abbandonando.

3 Bottiglie d’acqua

Crescendo la consapevolezza in materia di salute, il minore consumo di bibite gassate da parte degli statunitensi ha portato le società produttrici a fare nuove piani che evidentemente hanno funzionato, dato che ora gli americani bevono più acqua in bottiglia che bibite anche se il prezzo medio è di 0,33 dollari al litro per un bene che si potrebbe avere quasi gratis.

4 Farmaci di marca

Normalmente, tra molti prodotti che sono esattamente uguali i consumatori sceglierebbero l’opzione meno cara. Il discorso non vale per i farmaci di marca che staccano nettamente la propria controparte generica nonostante abbiano la stessa composizione e gli stessi effetti. Risparmiate un po’ di denaro e comprate il farmaco generico.

5 Snack nei cinema

I cinema non guadagnano dai biglietti, ma dalla vendita di cibi. I popcorn troppo gonfiati e le caramelle costose sono un furto se si pensa che potete comprare gli stessi prodotti al supermercato a molto meno e a molti cinema non importa se portate i vostri snack (fintantoché non lasciate sporco).

6 Libri

No, non stiamo proponendo di abbandonare la lettura o di piratare i libri dal web. Quello che vigliamo dire è che spesso le biblioteche rappresentano il modo migliore per risparmiare su un passatempo piuttosto costoso, benché utile. Nelle biblioteche si ha accesso a moltissimi libri e DVD.

7 Barche

Navigare su uno yacht di proprietà è un segno di ricchezza, ma è soprattutto l’indicatore migliore per lo spreco di ricchezza. Le barche sono care di per sé, ma, secondo il sito Saltwater Sportsman, i costi di rimessa, carburante, manutenzione e navigazione elettronica fanno aumentare i costi iniziali.

8 CD e DVD

CD e DVD stanno diventando obsoleti, ma molte persone continuano a sperperare in copie fisiche di dischi e film. Come i libri, anche i CD e i DVD possono essere presi in prestito dalle biblioteche, ma la maggior parte delle persone adesso li ottiene via streaming da app come Spotify e Netflix per un abbonamento mensile che costa meno di un singolo CD.

9 Biglietti di auguri

Fateli da soli. Se regalate un biglietto personalizzato, il pensiero sarà più apprezzato e risparmierete 5 euro.

10 Buoni regalo

I buoni regalo non sono un regalo così apprezzato come potreste pensare. Da quanto riferito dalla CBS citando Consumer Reports, quasi un buono su tre non viene usato per niente. E secondo Investopedia, chi li usa tende a spendere il 20% in più rispetto al valore del buono. Limiate le perdite e la prossima volta comprate qualcosa di più personale.

11 Abbonamenti in palestra

Gli abbonamenti in palestra possono essere costosi, per cui se non le frequentate assiduamente, state semplicemente sprecando denaro. Fortunatamente, ci si può mantenere in salute e fare esercizio anche fuori da una palestra.

12 Diesel premium

Il diesel normale andrà benissimo. Per la maggior parte delle auto, non c’è bisogno di spendere di più alla pompa di benzina per il diesel premium. Il costo extra non vale la pena, per cui risparmiate sul pieno e scegliete il carburante più economico.

13 Gli ultimissimi gadget

Ogni volta che un nuovo apparecchio viene lanciato sul mercato, la versione più vecchia cala notevolmente di prezzo. La vecchia e la nuova versione saranno probabilmente molto simili e il modello più recente potrebbe avere dei difetti da risolvere. Risparmiate un sacco di tempo puntando su un prodotto leggermente più vecchio che ha capacità praticamente identiche.

14 Giochi scaricabili gratuitamente

I giochi gratis con cui giocate sul vostro smartphone devono pur ottenere soldi in qualche modo. Si è scoperto che questi giochi provocano molta dipendenza e sono pensati con trucchi psicologici in modo che voi spendiate più soldi per raggiungere il livello successivo.

15 Corriere espresso

I venditori online possono guadagnare moti soldi addebitando ai clienti commissioni molto alte per le spedizioni rapide. Ma anche se l’opzione standard potrebbe richiedere un po’ più di tempo, vale la pena risparmiare.

