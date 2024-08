16 ago 2024 18:40

SPREMI IL CLIENTE FINO ALL’ULTIMO EURO – TORNA UN CLASSICO DELL’ESTATE: LA POLEMICA PER I COSTI EXTRA FATTI PAGARE DAI RISTORATORI. QUESTA VOLTA NELLA BUFERA È FINITA UNA MALGA SOPRA A ORTISEI, IN VALGARDENA, CHE SUL MENÙ HA SCRITTO: “PER OGNI PIATTO VUOTO IN PIÙ SI PAGANO 3 EURO” – LA NOTIZIA HA SCATENATO I SOLITI COMMENTI INDIGNATI. MA IL GESTORE DEL LOCALE SI DIFENDE: “DA NOI NON SI PAGA IL COPERTO, CI CAPITA SPESSO CHE UNA FAMIGLIA ORDINI UNA SOLA PORTATA E POI LA DIVIDA USANDO I PIATTI VUOTI” – UN ANNO FA, SELVAGGIA LUCARELLI DENUNCIÒ IL CASO DEI 2 EURO PER UN “PIATTINO IN CONDIVISIONE”