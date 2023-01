26 gen 2023 12:32

SPUNTANO NUOVI RETROSCENA SULLA MORTE DI VIVIANA DELEGO, DECEDUTA LO SCORSO 22 DICEMBRE ALL'OSPEDALE DI BRINDISI DOPO AVER PARTORITO DUE GEMELLI - IL GINECOLOGO AVREBBE CHIESTO AL PRIMARIO DI CHIRURGIA GENERALE DI PRATICARE UN'ISTERECTOMIA ALLA DONNA, VISTO CHE LUI NON ERA IN GRADO DI FARLO E NEL REPARTO DI GINECOLOGIA ERANO ASSENTI SIA IL PRIMARIO, SIA LA SUA VICE - DELEGO È MORTA CINQUE GIORNI DOPO L'INTERVENTO MA NON È CHIARO SE...