SPUTATE IL ROSPO: COM'È MORTO ALEXANDER SUBBOTIN? - LA VERSIONE UFFICIALE RUSSA SUL DECESSO DELL'EX AD DI LUKOIL È CHE A UCCIDERLO SIA STATO IL VELENO DI ROSPO SOMMINISTRATOGLI DA DUE SCIAMANI – MA SI ERA GIÀ SOTTOPOSTO A QUEL TRATTAMENTO, E NON AVEVA MAI AVUTO PROBLEMI. PERCHE’ I DUE "SANTONI" CHE LO CURAVANO NON HANNO CHIAMATO I SOCCORSI MA GLI HANNO SOMMINISTRATO UN SEDATIVO A BASE DI ERBE? - SALGONO AD ALMENO OTTO LE MORTI SOSPETTE CHE HANNO COINVOLTO I DIRIGENTI RUSSI…

Leonard Berberi per il “Corriere della Sera”

alexander subbotin 2

Ci mancavano soltanto gli sciamani ad arricchire l'elenco delle morti più o meno misteriose che sembrano colpire gli alti dirigenti (o ex) dei colossi energetici russi. Domenica Alexander Subbotin, 43 anni, ex top manager del gruppo petrolifero Lukoil, è morto alle porte della capitale dopo un trattamento «non tradizionale» secondo l'agenzia Tass .

Subbotin si sarebbe recato dagli sciamani Alexei Pindyurin (noto come «Magua Flores») e Kristina Teikhrib (soprannome: Tina Cordoba) a nord-est di Mosca, per curare «la dipendenza da alcol», raccontano alcuni giornali locali (altri parlano di «postumi da sbornia»). Gli sciamani avrebbero usato veleno di rospo da iniettare nelle ferite per rafforzare il sistema immunitario. Il rito prevede che in parallelo vengano chiamati gli «spiriti» sacrificando dei galli.

lukoil 1

Poco dopo le iniezioni Subbotin avrebbe avuto «problemi cardiaci». I due sciamani non avrebbero chiamato i soccorsi, ma somministrato un sedativo a base di erbe nel seminterrato. Il dirigente è comunque morto. Queste ricostruzioni, però, fino a ieri sera non erano state confermate dalle forze dell'ordine locali. Sulle cause indaga la polizia che effettuerà anche l'autopsia. Gli sciamani avrebbero spiegato che la vittima si è presentata sabato «in uno stato di grave intossicazione da alcol e droghe».

Subbotin - il cui patrimonio viene stimato in «diversi miliardi» - era stato membro del consiglio di amministrazione di Ooo Trading House Lukoil, filiale del gigante petrolifero. Poi è diventato proprietario di «New Transport Company» con sede a Vysotsk, a pochi chilometri dalla Finlandia. La società è stata acquistata nel 2020 dal fratello Valery, ex vicepresidente per l'approvvigionamento e le vendite di petrolio di Lukoil e visto come successore del numero uno, Vagit Alekperov, che però il 21 aprile si è dimesso da Lukoil dopo oltre trent' anni alla guida.

alexander subbotin

Proprio Alekperov a marzo aveva auspicato una «rapida fine» del conflitto in Ucraina.

Con Subbotin da inizio anno salgono ad almeno otto le morti sospette che hanno coinvolto i dirigenti russi. Il 30 gennaio, Leonid Shulman, capo del dipartimento logistico di Gazprom Invest, è stato trovato morto nel bagno di casa sua. Nella vasca - racconta la stampa locale - è stato trovato un biglietto in cui «il defunto lamentava un dolore insopportabile alla gamba rotta». Il 25 febbraio, Alexander Tyuyakov - che ha lavorato come vicedirettore nel dipartimento finanziario di Gazprom - secondo le autorità locali si sarebbe suicidato nel garage. Il 28 febbraio Mikhail Watford, oligarca russo di origine ucraina, è stato trovato impiccato nel garage della sua tenuta nel Surrey, nel Regno Unito, in modo «inspiegabile» secondo la polizia.

lukoil

A fine marzo sono morti l'imprenditore Vasily Melnikov e la sua famiglia secondo il quotidiano russo Kommersant . Il 18 aprile a Mosca, Vladislav Avayev, ex vicepresidente di Gazprombank, è stato trovato senza vita nel suo appartamento assieme alla moglie Elena e alla figlia Maria di 13 anni. Tre giorni dopo nella villa a Lloret de Mar, in Spagna, sono stati trovati i corpi del top manager della Novatek, il secondo più grande produttore di gas naturale della Russia, Sergei Protosenja, della moglie e della figlia di 18 anni. Il 3 maggio Andrei Krukowski, direttore di un resort sciistico di proprietà di Gazprom, è morto «cadendo da una scogliera».

alexander subbotin