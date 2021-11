SQUID PAIN - GLI SVILUPPATORI DELLA CRIPTOVALUTA "SQUID", DOPO AVER ACCUMULATO 2 MILIONI DI DOLLARI DI INVESTIMENTI, HANNO SPENTO TUTTO E SI SONO INTASCATI I SOLDI - IL PROGETTO INVITAVA GLI UTENTI A PARTECIPARE A SEI GIOCHI ONLINE ISPIRATI ALLA SERIE TV NETFLIX CON UN RICCO MONTEPREMI, PARI AL 90% DELL'INVESTIMENTO GLOBALE - MA DA STAMATTINA IL SITO WEB E I SOCIAL SONO OFFLINE, E IL PREZZO DELLA VALUTA E' CROLLATO A 0,0007 DOLLARI...

Una truffa a tema Squid Game con le criptovalute. L’hanno messa a segno i creatori della valuta digitale SQUID, commercializzata come token pay-to-earn, e che offriva ai giocatori l’opportunità di vincere premi in denaro attraverso sei giochi online basati sulla serie televisiva diventata virale.

«Più persone si iscrivono più grande sarà il montepremi» aveva scritto nel white paper, spiegando che gli sviluppatori avrebbero intascato il 10% delle quote di iscrizione mentre il 90% sarebbe andato al vincitore.

Invece stamattina, dopo aver raggiunto la considerevole cifra di due milioni di dollari, gli sviluppatori hanno cancellato ogni traccia del gioco e si sono tenuti i soldi. I primi sospetti sono nati la scorsa settimana, quando gli investitori hanno scoperto che non erano in grado di vendere le loro monete per via della «tecnologia antidumping». Intanto però gli sviluppatori continuavano ad accumulare altro denaro.

Il token ha così raggiunto il picco di 2.861,80 dollari questa mattina prima di crollare a 0,0007 in pochi minuti. Una strategia che viene chiamata «rud pull»: abbandonare un progetto e scappare con i soldi. Il sito web e le piattaforme social di SQUID infatti sono state messe tutte offline.

«Abbiamo ricevuto diverse segnalazioni che il sito web e i social non funzionano più e gli utenti non sono in grado di vendere il token sulla piattaforma Pancake Swap».

«Questo progetto, sebbene chiaramente ispirato all’omonimo show di Netflix, non è affiliato con l’IP ufficiale».