SRI LANKA SBILENCA - UN CINGALESE DI 29 ANNI E' STATO TRASCINATO IN ARIA INSIEME ALL'AQUILONE CHE TENTAVA DI FAR VOLARE - MENTRE SI ALLONTANAVA DALLA TERRA FERMA, PERO', HA MANTENUTO IL SANGUE FREDDO: "HO DECISO DI NON GUARDARE IN BASSO E HO... - VIDEO

Dagotraduzione da Metro

Nadarasa Manoharan, 29 anni, di Jaffna, nello Sri Lanka, stava facendo volare l’aquilone che aveva realizzato a mano con gli amici, quando è stato colto di sorpresa: era rimasto impigliato nella corda, e ha iniziato ad alzarsi in volo. «Quando sono stato travolto, ho sentito che stavo per morire. Tuttavia, ho deciso di non guardare in basso e ho continuato a tenere la corda più stretta che potevo. L'ho lasciata andare solo quando le mie mani erano diventate insensibili, ma per fortuna a quel punto ero abbastanza vicino alla terra per saltare. Ho avuto la pelle d'oca quando le cose sono andate male, è stata un'esperienza spaventosa».

Ha detto che stava facendo volare l'aquilone con un gruppo di persone e che tutto era sotto controllo fino a quando le condizioni meteorologiche non sono diventate particolarmente ventose. I suoi amici hanno lasciato andare la corda e lui improvvisamente è stato portato in alto in aria.

Nadarasa ha raggiunto un'altezza di 12 metri ed è rimasto a penzolare dalla corda dell'aquilone. Non poteva mollare o sarebbe morto. Le riprese video del 18 dicembre mostrano diverse persone in preda al panico a urlare mentre lui si librava in cielo.

Ma i suoi amici e altri abitanti del villaggio lo hanno aiutato e sono riusciti a farlo scendere sano e salvo che è stato a fluttuare in aria per diversi secondi. Quando ha un'altezza meno terrificante, Nadarasa è saltatato a terra. Ha riportato lievi ferite ed è stato portato al Point Pedro Hospital di Jaffna, dove è stato poi curato.

Un incidente simile era già avvenuto l'anno scorso, quando in Indonesia un ragazzo di 12 anni è stato trasportato in aria da un aquilone che lo ha sollevato per 9 metri, e dal quale per fortuna è riuscito a mettersi in salvo.