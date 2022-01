STA PER ANDARE ALL'ASTA IL MAGRITTE PIU' COSTOSO DI SEMPRE - IL 2 MARZO SOTHEBY'S APRIRA' LE OFFERTE PER "L'EMPIRE DES LUMIERES", CAPOLAVORO DELL'ARTISTA BELGA STIMATO 54 MILIONI DI EURO - L'OPERA FU DIPINTA NEL 1961 PER L'AMICA E MUSA ISPIRATRICE ANNE-MARIE GILLION CROWET, COSI' SPESSO RAPPRESENTATA NELLE SUE OPERE...

Dagotraduzione dal Guardian

Empire des lumieres 2

Un capolavoro del surrealista belga René Magritte, una delle opere più ambite in mani private, dovrebbe essere venduto per la cifra record di 54 milioni di euro quando sarà messo all'asta per la prima volta quest'anno.

Helena Newman, la presidente di Sotheby's Europe, ha affermato che il dipinto «spettacolare», “L'empire des lumières”, che raffigura una strada di notte sotto un cielo azzurro brillante, sarà il protagonista di un'asta a Londra il 2 marzo.

L'opera di 114,5 cm per 146 cm è stata dipinta nel 1961 per Anne-Marie Gillion Crowet, musa ispiratrice e amica intima che era stata presentata all'artista da suo padre, il collezionista surrealista belga Pierre Crowet. La famiglia lo ha prestato al Museo Magritte di Bruxelles dal 2009 al 2020.

Se la stima del dipinto di 54 milioni di euro fosse soddisfatta, sarebbe il prezzo più alto pagato per un'opera di Magritte. È già una delle stime più alte per un'opera d'arte in Europa.

Empire des lumieres 3

La somiglianza con Crowet si trova in un certo numero di opere di Magritte, e anche in alcune di quelle che dipinse prima che i due si incontrassero. L'artista le disse dopo il loro primo incontro quando aveva 16 anni: “Tu vois, je te peignais déjà avant de te connaître” (Vedi, ti stavo già dipingendo prima di conoscerti).

Magritte, morto nel 1967, giocava a scacchi con Pierre Crowet nel suo bistrot preferito e trascorreva serate con lui e sua moglie Georgette, guardando i film di Charlie Chaplin e Buster Keaton.

Aveva iniziato con L'empire des lumières nel 1948, ritornandoci e arricchendone nel tempo la sua visione, lasciandosi alle spalle 17 opere, l'unico vero tentativo di creare una “serie” all'interno dell'opera di Magritte.

Empire des lumieres 4

La prima versione del dipinto fu acquistata da Nelson Rockefeller insieme ad altre attualmente conservate alla Collezione Peggy Guggenheim di Venezia, al Museum of Modern Art di New York, alla Collezione Menil a Houston e al Royal Museums of Fine Arts del Belgio, Bruxelles.

Il dipinto in vendita è la più grande versione orizzontale realizzata da Magritte e raffigura un ambiente suburbano pensato per essere una strada vicino al Parc Josaphat a Bruxelles, dove l'artista si trasferì nel 1954. Si dice che l'immagine abbia fornito ispirazione per una scena nel 1973 film L'esorcista.

Prima di essere messo all'asta, il dipinto sarà esposto pubblicamente nelle gallerie di Sotheby's a Los Angeles, Hong Kong, New York e Londra.

Empire des lumieres 5

Newman ha dichiarato: «Un capolavoro dell'arte del 20° secolo, L'empire des lumières riunisce i due elementi fondamentali della vita quotidiana – quelli del giorno e della notte – su un'unica tela paradossale. Con le sue dimensioni impressionanti, il dipinto cinematografico attira lo spettatore nel mondo senza tempo di Magritte. La sua immediatezza e potenza racchiudono la 'qualità da star' che pone Magritte saldamente nel pantheon degli artisti più ricercati del mercato».

Crowet, che era un campione di tennis belga nel 1955, sposò il barone Roland Gillion, un uomo d'affari belga. Hanno donato gran parte della loro collezione d'arte ai Musei Reali di Belle Arti in Belgio.

Empire des lumieres

Finora, il dipinto più costoso di Magritte è Il principio del piacere, venduto da Sotheby's nel novembre 2018 per 26,8 milioni di dollari.