LE STANZE DEL PIACERE – DATE UN’OCCHIATA ALL’APPARTAMENTO MESSO IN VENDITA A PARIGI DALLA CREATRICE DI GIOIELLI EROTICI BETONY VERNON: UNA STANZA PER L’INTRATTENIMENTO CON GIOCATTOLI SESSUALI E UNA SEDIA DEL PIACERE, OPERE EROTICHE ALLE PARETI E CURA DEI SINGOLI DETTAGLI – L’APPARTAMENTO SI SVILUPPA SU TRE LIVELLI ED È SUL MERCATO AL PREZZO DI…

DAGONEWS

appartamento di betony vernon 13

Sembra il set di un film erotico con porte imbottite, una stanza per il piacere ricca di sex toys, opere d’arte erotiche alle pareti e una plafoniera a forma di gamba. In realtà questo appartamento a Parigi pensato in ogni angolo potrebbe diventare vostro dopo che la sua proprietaria, la designer e antropologa dell'erotismo Betony Vernon, ha deciso di metterlo in vendita.

Il prezzo è di 1,57 milioni di euro per questo appartamento su tre livelli vicino a Place des Vosges.

betony vernon 3

Al piano superiore c’è una camera e un bagno. Al piano di mezzo c’à la cucina che si affaccia su ampio cortile mentre al piano di sotto c’è una stanza per “l’intrattenimento” che contraddistingue questo appartamento con questo spazio che in passato è stato utilizzato per feste, cene eleganti e incontri intimi.

