5 set 2022 08:18

È STATA ARRESTATA, IN ARGENTINA, LA COMPAGNA DELL’ATTENTATORE DELLA KIRCHNER – GLI INQUIRENTI SONO CONVINTI CHE FERNANDO MONTIEL NON ABBIA AGITO DA SOLO, E HANNO PRESO IN CUSTODIA LA 23ENNE BRENDA ULIARTE. INTERVISTATA PIÙ VOLTE NEGLI SCORSI GIORNI, LEI SI È SEMPRE FATTA VEDERE SORPRESA, DICENDO CHE NON AVREBBE MAI RITENUTO IL COMPAGNO CAPACE DI UN ATTO DEL GENERE. E INVECE…