È STATA LA FOTO DELLA REGINA E I SUOI EREDI A SCATENARE LA REAZIONE DI MEGHAN E HARRY? – POCHI GIORNI FA LA SOVRANA HA FATTO PUBBLICARE L’IMMAGINE CON CARLO, WILLIAM E GEORGE PER FESTEGGIARE L’INIZIO DEL NUOVO DECENNIO – I DUCHI DI SUSSEX POTREBBERO ESSERSI SENTITI TAGLIATI FUORI. ED E' SUBITO MEGXIT…

DAGONEWS

carlo, william, elisabetta e george

Il ritratto di famiglia per celebrare l’inizio del nuovo decennio potrebbe essere stata la goccia a far traboccare il vaso di Harry e Meghan.

La fotografia mostra la regina, 93 anni, accanto al principe di Galles, al duca di Cambridge e al principe George di sei anni, è stata scattata nella sala del trono di Buckingham Palace il 18 dicembre, mentre il duca e la duchessa del Sussex erano in Canada.

Il corrispondente reale di ITV, Chris Ship, ha detto che il ritratto potrebbe essere stato visto male dai Sussex, dopo un anno in cui il rapporto tra i fratelli è tracollato e Meghan ha ammesso che stava lottando con la vita reale.

chris ship

«Il ritratto che Buckingham Palace ha realizzato per festeggiare l'inizio del decennio. Erano la regina e i tre futuri re. Non sto dicendo che hanno tagliato Harry e Meghan perché lui non avrebbe mai fatto parte di quella successione. Ma pare che la famiglia reale sia molto concentrata sul futuro, sulla Regina e i suoi eredi».

elisabetta ii william, george, elisabetta e carlo regina elisabetta ii carlo, elisabetta, george e william