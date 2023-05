È STATA RITROVATA LA DESIGNER AMERICANA VIOLENTATA AL PARCO DI TRENNO, A MILANO, E POI SCOMPARSA: LA 27ENNE È STATA INTERCETTATA DAI CARABINIERI MENTRE ERA IN STATO CONFUSIONALE. È STATA ACCOMPAGNATA AL POLICLINICO, E POI È SCAPPATA DI NUOVO. RITROVATA POCO DOPO, È STATA “PRESA IN CARICO” DALLA POLIZIA…

Estratto da www.repubblica.it

E' stata ritrovata la designer americana che nei giorni scorsi era scomparsa subito dopo aver denunciato di aver subito una violenza sessuale al parco di Trenno. La giovane donna è stata intercettata dai carabinieri nella notte tra domenica e lunedi in via Previati: quando i militari l'hanno incontrata era in stato confusionale.

Dopo essere stata accompagnata al policlinico, la donna ha cercato nuovamente di scappare, ma è stata nuovamente trovata in via Gaudenzio Ferrari. Accompagnata quindi alla Mangiagalli è stata presa in carico dalla Polizia Locale.

