È STATA TROVATO NEL FIUME ADIGE IL CORPO DI SACHITHRA NISANSALA FERNANDO MAHAWADUGE DEWENDRA, LA CINGALESE 34ENNE CHE HA SOFFOCATO LE FIGLIE DI 11 E 3 ANNI IN UNA CASA FAMIGLIA DI VERONA: MAMMA E BIMBE ERANO OSPITATE NELLA STRUTTURA DOPO ESSERE STATE ALLONTANATE DALLA CASA DOVE VIVEVANO CON IL PADRE VIOLENTO - IN PASSATO LA DONNA AVEVA DETTO PIÙ VOLTE: “PIUTTOSTO CHE DARE LE BAMBINE A MIO MARITO LE AMMAZZO E MI AMMAZZO…”

È stato ritrovato nel fiume Adige il corpo di Sachithra Nisansala Fernando Mahawaduge Dewendra, la donna 34enne che, secondo gli inquirenti, potrebbe aver ucciso soffocandole le figlie di 3 e 11 anni in una casa di accoglienza al Porto San Pancrazio a Verona e che era poi sparita. «Piuttosto che dare le bambine a mio marito le ammazzo e mi ammazzo». È questa la frase che persone vicine alla donna le hanno sentito ripetere spesso. Ed è una frase che la donna ha ripetuto in più occasioni, anche al termine di colloqui con medici che l'avevano sentita più volte per stabilire la sua capacità genitoriale.

La foto sui social

La comunità cingalese e anche l'ex marito avevano lanciato un appello sui social pubblicando la foto della donna con il numero di telefono della Questura di Verona per lasciare eventuali segnalazioni. La Casa famiglia «Mamma e Bambino» è gestita dai Servizi sociali del Comune di Verona e la donna assieme alle due figlie era ospitata da gennaio di quest'anno in seguito a un provvedimento del Tribunale dei Minori di Venezia.

È ancora in corso l'autopsia sulle piccole figlie della donna, disposta dalla sostituto procuratore di Verona, Maria Federica Ormanni. A differenza di quanto era trapelato ieri, non vi sono elementi su una presunta tossicodipendenza dell'ex marito della donna. Alla magistratura non risultano inoltre atti violenti da parte dell'uomo, che ieri ha lanciato sui social un appello per il ritrovamento della donna, con il numero di telefono della Questura per eventuali segnalazioni.

