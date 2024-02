STATI DISCONNESSI D’AMERICA – UN MEGA BLACKOUT HA COLPITO GLI USA! DECINE DI MIGLIAIA DI PERSONE NON RIESCONO A FARE TELEFONATE O AD ACCEDERE AI SERVIZI. COINVOLTI GLI OPERATORI AT&T, VERIZON, T-MOBILE E ALTRI TRA I PRINCIPALI PROVIDER, NELLE CITTÀ DI LOS ANGELES, CHICAGO, HOUSTON E ATLANTA

i provider telefonici usa down detector

(Adnkronos) - Down dei cellulari negli Stati Uniti. Il sito Downdetector.com, che traccia i dati del traffico, ha registrato a partire dalle 4 ora locale, le 10 in Italia, decine di migliaia di segnalazioni agli operatori di telefonia, tra cui At&T, Verizon, T-Mobile, Cricket Wireless, UScellular e Consumer Cellular. Gli utenti riferiscono che è impossibile fare chiamate o accedere ai servizi. Tra le città coinvolte dal blackout - le cui cause non sono ancora chiare - Los Angeles, Chicago, Houston e Atlanta.

blackout cellulare

"Alcuni dei nostri clienti stanno registrando interruzioni del servizio questa mattina, stiamo lavorando con urgenza per ripristinare il servizio", si legge in un comunicato di AT&T in cui si invitano i clienti ad usare il Wi-fi per le chiamate "fino a quando il servizio sarà ripristinato". Alle 8 ora locale, le 14 in Italia, si sono registrati problemi ad oltre 71mila utenze della compagnia telefonica.

segnalazione dei down di at&t

Problemi, anche se numericamente minori, per circa 4mila utenze fuori sempre alle 8 del mattino, per Verizon che fa sapere, in una nota, che la sua "rete sta operando normalmente, alcuni clienti hanno avuto problemi questa mattina per chiamate o messaggi con clienti di altre compagnie, continuiamo a monitorare la situazione".

blackout rete cellulare negli usa

Secondo il sito DownDetector, anche i clienti di T-Mobile hanno avuto dei problemi, ma anche questa compagnia, interpellata da The Hill, afferma di non avere problemi e che i disagi riguardano "nostri clienti che hanno tentato di connettersi con altri network". Il black out delle linee telefoniche mobili potrebbe avere un impatto anche sulle chiamate di emergenza al 911: “AT&T ha reso noto che alcune chiamate del 911 potrebbero non essere ricevute nella contea", scrive su X il dipartimento di polizia del Prince William County.

blackout cellulare blackout cellulare 2 blackout cellulare 3 at&t