Dagotraduzione da Breibart

I dipendenti dell’Apple Store degli Stati Uniti, frustrati dalle condizioni di lavoro e dagli stipendi, stanno cercando di unirsi al sindacato. Secondo il Washington Post, i lavoratori stanno utilizzando smartphone Android per discutere del sindacato ed evitare di essere spiati dal loro datore di lavoro.

Secondo quanto riferito, i dipendenti di due negozi al dettaglio sono supportati dai principali sindacati nazionali che stanno pianificando di archiviare documenti presso il National Labor Relations Board (NLRB). Almeno una mezza dozzina di località si trovano in stati meno avanzati nel processo di sindacalizzazione.

In gran parte motivati dai salari dei dipendenti che hanno ristagnato di fronte alla crescente inflazione e al fatto che i lavoratori di aziende come Starbucks si uniscano al sindacato con successo, i lavoratori al dettaglio sperano di spingere l'azienda più preziosa del mondo a migliorare le condizioni dei lavoratori e i livelli retributivi. Apple ha attualmente oltre 500 punti vendita in tutto il mondo e oltre 270 negli Stati Uniti.

Il gigante della Silicon Valley impiega oltre 65.000 dipendenti al dettaglio e nel 2021 le vendite attraverso i negozi al dettaglio e il sito hanno rappresentato il 36% dei 366 miliardi di dollari di fatturato dell'azienda. L'azienda ha registrato un'incredibile crescita durante la pandemia di coronavirus, generando 378 miliardi di dollari nell'ultimo anno rispetto a 240 miliardi dollari nel 2017.

I dipendenti della vendita al dettaglio affermano che, nonostante le prestazioni impressionanti dell'azienda, i lavoratori hanno riscontrato scarsi benefici. I dipendenti della vendita al dettaglio Apple possono guadagnare tra 17 e 30 dollari l'ora a seconda del mercato e delle posizioni e ricevere da 1.000 a 2.000 dollari in azioni. Ma questi salari non hanno tenuto il passo con l'inflazione, il che significa che i dipendenti della vendita al dettaglio di Apple guadagnano meno vendendo più prodotti Apple.

Un organizzatore del lavoro che lavora in un negozio Apple ha commentato: «Ho molti colleghi e amici che amo sinceramente e non guadagnano abbastanza per cavarsela. Stanno lottando e stanno soffrendo e noi lavoriamo per un'azienda che ha le risorse per assicurarsi che si prenda cura di loro».

Nel tentativo di evitare il rilevamento da parte di Apple, secondo quanto riferito, molti dipendenti di Apple stanno conducendo i propri sforzi nell'organizzazione dei lavoratori su telefoni Android per evitare qualsiasi potenziale spionaggio.