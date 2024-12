È STATO ARRESTATO IN AUSTRIA IL MAGNATE RENÉ BENKO - IL 47ENNE È AL CENTRO DI UN'INDAGINE DELLA PROCURA DI TRENTO CHE RIGUARDA PRESUNTI REATI LEGATI ALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE: 9 GLI ARRESTI E 69 GLI INDAGATI - BENKO È STATO RILASCIATO DALLE AUTORITÀ AUSTRIACHE, PERCHÉ NEL PAESE NON SONO PREVISTI GLI ARRESTI DOMICILIARI (RICHIESTI PER LUI DAI PM ITALIANI) - CON UN PATRIMONIO STIMATO DI 5 MILIARDI DI DOLLARI, L'ESUBERANTE MAGNATE L'ANNO SCORSO AVEVA DICHIARATO IN BANCAROTTA IL SUO IMPERO IMMOBILIARE "SIGNA" (I DEBITI AMMONTANO A 13 MILIARDI) - CHI È BENKO, SPOSATO IN SECONDE NOZZE CON UNA MODELLA...

Estratto dell'articolo di Stefano Pancini per www.corriere.it

Le Fiamme Gialle e i carabinieri del Ros, coordinati dalla Direzione distrettuale antimafia di Trento, hanno condotto un centinaio di perquisizioni in diverse province italiane, tra cui Trento, Bolzano, Brescia, Milano, Pavia, Roma e Verona.

L’indagine riguarda presunti reati legati alla pubblica amministrazione e alla speculazione edilizia, con 9 persone arrestate e altre 68 indagate tra imprenditori, politici, amministratori e funzionari pubblici, accusati - a vario titolo - di far parte di un gruppo che avrebbe influenzato la pubblica amministrazione per favorire progetti immobiliari in cambio di finanziamenti elettorali e agevolazioni burocratiche.

Tra le persone arrestate c’è l’imprenditore immobiliare austriaco 47enne René Benko, fautore dell’impero immobiliare Signa che un anno fa ha dichiarato lo stato d’insolvenza al Tribunale commerciale di Vienna. Benko stato arrestato in Austria, dove si trovava, su mandato di arresto internazionale della procura di Trento. È stato quindi sentito ma poi subito liberato dalle autorità locali non esistendo in Austria l'istituto degli arresti domiciliari

Il magnate di Innsbruck alcuni dei soprannomi. Con un patrimonio personale stimato in oltre 5 miliardi di dollari si è conquistato la fama di essere tra i più ricchi d'Austria. E Benko ha sempre ostentato la sua ricchezza, conducendo una vita privata esuberante. Passano in secondo piano una moglie modella di seconde nozze (non coinvolta nelle indagini) e i quattro figli (anche loro estranei). Sotto i riflettori uno chalet e un panfilo enorme, che hanno attirato più volte l’attenzione delle cronache rosa.

Ora che il suo impero immobiliare si sta disgregando a causa della bancarotta, la sua caduta è diventata clamorosa. Un passato umile il suo ma in poco tempo ha saputo raggiungere l’Olimpo. Una gioventù trascorsa in una casa di una manciata di metri quadrati a Innsbruck, non si è mai diplomato. Aveva vent’anni quando ha iniziato a ristrutturare soffitte, riuscendo a guadagnarsi il suo primo milione trasformandole in attici di lusso. [...]

Il nome di Benko riecheggia anche in Italia per operazioni ambiziose e controverse, come il progetto «Kaufhaus Bozen», successivamente rinominato “Waltherpark”, a Bolzano: un enorme centro commerciale previsto in centro storico. Dieci anni fa ha avviato la fusione delle catene Karstadt, che navigavano in cattive acque con le Galerie Kaufhof. È sorta così Galeria Karstadt Kaufhof, la più grande catena di centri commerciali tedeschi, da cui si diramano decine di operazioni immobiliari. [...]

I debiti accumulati da Signa ammonterebbero a oltre 13 miliardi di euro, di cui 7,7 miliardi a tasso variabile, e la holding ha visto un aggravarsi della situazione con l’incapacità di ottenere liquidità sufficiente per risanare i debiti. Le trattative con hedge fund come Elliott sono fallite, e il gruppo ha chiesto al Tribunale di Vienna di avviare un processo di ristrutturazione tramite autogestione. [...]

