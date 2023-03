È STATO RITROVATO MORTO IL BAMBINO ABBANDONATO DA CONSTANCE MARTEN E MARK GORDON – LA 35ENNE SCAPESTRATA ARISTOCRATICA BRITANNICA E IL COMPAGNO, PREGIUDICATO CONDANNATO PER VIOLENZA SESSUALE, ERANO SCOMPARSI A GENNAIO. IERI SONO STATI RITROVATI E ARRESTATI. SONO ACCUSATI DI NEGLIGENZA GRAVE E OMICIDIO COLPOSO…

constance marten 3

(ANSA) - E' stato ritrovato il cadavere del bebè abbandonato da Constance Marten, 35enne scapestrata aristocratica britannica data per scomparsa a gennaio a Londra e arrestata poi a Brighton assieme al compagno Mark Gordon: un pregiudicato già condannato a 20 anni di carcere per violenza sessuale negli Usa. L'epilogo tragico e ormai scontato della vicenda è stato ufficializzato dagli investigatori di Scotland Yard e della Sussex Police a Lewes, nel sud dell'Inghilterra. La polizia ha anche chiesto alla magistratura di estendere la detenzione in custodia della Marten e di Gordon, accusati ieri di negligenza grave e omicidio colposo.

