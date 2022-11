21 nov 2022 11:18

È STATO TROVATO MORTO IN UN CAPANNONE L’UOMO CHE HA UCCISO L’EX MOGLIE E IL SUO NUOVO COMPAGNO A SPINEA, IN PROVINCIA DI VENEZIA – LA FIGLIA DELLA DONNA UCCISA, NEL POMERIGGIO DI IERI, AVEVA PARLATO CON LA MADRE, POI NON L’HA PIÙ SENTITA E HA LANCIATO L’ALLARME. IL PRECEDENTE: POCHI MESI FA SEMPRE A SPINEA (UN COMUNE CON MENO DI 30MILA ABITANTI) UN SALDATORE ROMENO AVEVA UCCISO A COLTELLATO LA COMPAGNA…