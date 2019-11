STELLA CADENTE – AGHI AMARI PER STELLA MCCARTNEY, DURAMENTE ATTACCATA SUI SOCIAL PER ESSERSI FATTA PUBBLICITÀ CON UNA FOTO DI MEGHAN MARKLE DURANTE IL “REMEMBRANCE DAY”: LA DUCHESSA INDOSSAVA UN CAPPOTTO DA OLTRE 1500 STERLINE E LA STILISTA CHE NE HA APPROFITTATO PER SPONSORIZZARLO – MA SU INSTAGRAM È STATA COSTRETTA A RIMUOVERE IL POST DOPO CHE…

DAGONEWS

meghan markle 3

Stella McCartney è stata aspramente criticata sui social dopo aver pubblicato una foto di Meghan Markle durante il “Remembrance Day” per pubblicizzare il suo cappotto. Meghan Markle indossava un capo di lana con cintura da 1.545 sterline per assistere alle commoventi commemorazioni della domenica a Whitehall.

stella mccartney 2

E la designer, 48 anni, ha approfittato dell’occasione per sponsorizzare il suo capo su Instagram: «Sono così onorata che la HRH Duchess of Sussex indossi il nostro cappotto nel Giorno della Memoria». Poco dopo, però, è stata costretta a eliminare il post dopo una pioggia di commenti negativi che la etichettavano come insensibile.

«Il Giorno della Memoria è per onorare coloro che hanno combattuto per noi, non per scopi pubblicitari. Abbastanza scioccata» ha scritto un’utente. E ancora: «Usare il Giorno della Memoria per pubblicizzare i tuoi vestiti è un po' irriverente! Le persone sono morte e tu fotografi gente durante la commemorazione per scopi pubblicitari. Sbagliato».

meghan markle 5

«Non è il momento opportuno per vendere i tuoi vestiti – ha scritto un altro utente - Mi aspetto qualcosa di meglio da te, Stella». Non è noto se la duchessa abbia acquistato il cappotto o se le sia stato donato dalla designer.

meghan markle 1 meghan markle 6 meghan markle 7 stella mccartney 1 meghan markle 4