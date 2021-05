29 mag 2021 19:28

STENDIAMO UN VELO PIETOSO SUI BRAGHETTONI A STELLE E STRISCE - UNA SCUOLA DELLA FLORIDA RITOCCA LE FOTO DELLE STUDENTESSE CON LA RISIBILE MOTIVAZIONE CHE SONO "TROPPO SEXY". I RITOCCHI DIGITALI DELLE FOTO DELLE RAGAZZE SONO STATI EFFETTUATI DALLA SCUOLA IN APPLICAZIONE DI UNO SPECIFICO CODICE DI ABBIGLIAMENTO (LA BELLEZZA DOVREBBE ESSERE PREMIATA IN OGNI SUA FORMA E INVECE PREVALE UNA VISIONE PUNITIVA E QUARESIMALE. COME SE LE RAGAZZE DOVESSERO VERGOGNARSI DEI LORO CORPI IN CRESCITA…)