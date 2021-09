LO STILISTA TOM FORD HA ANNUNCIATO LA MORTE DELL’AMATISSIMO E POTENTISSIMO MARITO RICHARD BUCKLEY CON UN POST AFFIDATO ALLA SUA AZIENDA: “GRANDE TRISTEZZA. RICHARD È MORTO IN PACE NELLA LORO CASA DI LOS ANGELES, CON TOM E IL FIGLIO JACK AL SUO FIANCO. È MORTO PER CAUSE NATURALI DOPO UNA LUNGA MALATTIA” – BUCKLEY SI È SPENTO A 72 ANNI DOPO UNA CARRIERA COME GIORNALISTA DI MODA, DA “NEW YORK MAGAZINE” FINO A “VOGUE”…

Richard Buckley, giornalista di moda, scrittore e marito dello stilista Tom Ford, è morto domenica scorsa a Los Angeles all'età di 72 anni. A renderlo noto è il gruppo Tom Ford. «È con grande tristezza che Tom Ford annuncia la morte del suo amato marito Richard Buckley - si legge nella nota riportata da diverse testate americane -. Richard è morto in pace nella loro casa di Los Angeles, con Tom e il figlio Jack al suo fianco. È morto per cause naturali dopo una lunga malattia».

Richard Buckley è morto: chi era

Richard Buckley ha iniziato la sua carriera al "New York Magazine" nel 1979 per poi lavorare per "Women's Wear Daily", "Vanity Fair", "Mirabella" e "Vogue Hommes International". Classe 1948, Buckley è nato a Binghamton, New York, ed è cresciuto tra Stati Uniti, Francia e Germania. Ha frequentato l'Università del Maryland a Monaco di Baviera.

Durante la sua carriera tra giornali e riviste, ha lavorato con colossi del giornalismo e dell'editoria di moda come John B. Fairchild, Tina Brown e Grace Mirabella, fino alla nomina a caporedattore di Vogue Hommes International nel 1999. Richard Buckley e Tom Ford si sono conosciuti a una sfilata nel 1986 e da allora non si sono più lasciati. Nel 2014 si sono sposati e insieme hanno un figlio, Alexander John Buckley Ford, nato nel 2012.

