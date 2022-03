7 mar 2022 16:02

STING TORNA A INTERPRETARE "RUSSIANS", SCRITTA DURANTE LA GUERRA FREDDA, PER IL POPOLO UCRAINO: "HO CANTATO RARAMENTE QUESTA CANZONE DA QUANDO È STATA SCRITTA, PERCHÉ NON AVREI MAI PENSATO CHE SAREBBE STATA DI NUOVO RILEVANTE" - "ALLA LUCE DELLA DECISIONE, SANGUINOSA E SBAGLIATA, DI INVADERE UN VICINO PACIFICO E NON MINACCIOSO, LA CANZONE È UN APPELLO ALLA NOSTRA COMUNE UMANITÀ" - VIDEO