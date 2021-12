29 dic 2021 17:29

STOP ALLA QUARANTENA PER I CONTATTI DEI POSITIVI, A PATTO CHE ABBIANO RICEVUTO LA TERZA DOSE DI VACCINO E CHE SIANO IMPIEGATI IN SERVIZI ESSENZIALI – E’ QUESTO L’ORIENTAMENTO DEL CTS CHE SI E’ RIUNITO OGGI – E PER QUELLI NON IMPIEGATI NEI SERVIZI NON ESSENZIALI? LA QUARANTENA SI RIDURRA’ A 5 GIORNI…