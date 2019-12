STOP! UN UOMO SI METTE IN MEZZO AI BINARI PER FERMARE UN TRENO CHE NON FERMAVA IN UNA PICCOLA STAZIONE IN PROVINCIA DI LECCO. IL MOTIVO? AVEVA FRETTA! - SI TRATTA DI UN PROFESSORE DI 58 ANNI CHE DOVEVA ANDARE A MILANO A PRENDERE UNA COINCIDENZA. SICCOME STAVA FACENDO TARDI, HA COSTRETTO IL MACCHINISTA A FERMARSI, MA POI QUANDO È SCESO HA TROVATO GLI AGENTI DELLA POLFER AD ASPETTARLO…

Barbara Gerosa per www.corriere.it

Aveva fretta. Doveva raggiungere Milano per prendere una coincidenza, così si è messo in mezzo ai binari pretendendo che il treno si fermasse per farlo salire, nonostante la sosta in quella stazione non fosse prevista. Un professore di 58 anni è stato denunciato a piede libero dalla Polfer per interruzione di pubblico servizio. I fatti, resi noti oggi dalla Questura di Lecco, risalgono ad alcuni giorni fa.

È accaduto alla stazione di Calolziocorte, alle porte del capoluogo lariano. L’uomo, atteso a Bologna per una conferenza, ha bloccato il treno proveniente da Lecco e diretto a Milano. Non è chiaro se avesse perso il convoglio precedente, se fosse esasperato per i continui ritardi, temeva di non riuscire a raggiungere Milano in tempo e di perdere la coincidenza per Bologna, così si è messo in mezzo ai binari.

Il dirigente di movimento lo ha visto e per evitare il peggio hanno autorizzato la fermata straordinaria. Il macchinista ha bloccato il treno: il professore è salito e ha raggiunto la stazione Centrale. Qui però ad attenderlo ha trovato gli agenti della polizia Ferroviaria che lo hanno identificato e denunciato.

