UNA STORIA SENZA SENSO - MARIA ZACCARIA E PIETRO MONTANINO, NEO-SPOSI DELLA PROVINCIA DI CASERTA, SONO SPARITI NEL NULLA PER QUATTRO GIORNI, LASCIANDO I DUE FIGLI (UN NEONATO E UN BIMBO DI SETTE ANNI) AI LORO GENITORI - NESSUNO IN FAMIGLIA SAPEVA CHE FINE AVESSERO FATTO: AVEVANO PRESO UN TRENO PER VISITARE PRIMA MILANO, VENEZIA E INFINE BOLOGNA - LA DONNA CREDEVA CHE IL MARITO AVESSE AVVERTITO I PARENTI DEL LORO VIAGGIO, COSA MAI AVVENUTA - L'INTERVISTA A "CHI L'HA VISTO" DEI DUE, CON DIETRO UN QUADRO DI SCARFACE CON LA COCAINA...

Estratto da www.ilmessaggero.it

maria zaccaria e pietro montanino con il quadro di scarface

Dopo quattro giorni di assenza, una coppia di neo-sposi di Cesa (Caserta) ha fatto ritorno a casa lasciando increduli i familiari e le forze dell’ordine che li cercavano. Maria Zaccaria e Pietro Montanino, rispettivamente addetta alle pulizie e vigilante, si erano sposati il 25 ottobre e, subito dopo aver lasciato i figli dai nonni paterni a Frattamaggiore (Napoli), si erano allontanati senza lasciare traccia, generando preoccupazione tra i parenti. […]

Intervistati da Chi l'ha Visto? Maria ha raccontato come sono andate le cose : «Io non sapevo assolutamente niente, avevamo appuntamento per andare a vedere una casa, lui mi ha detto di passeggiare, siamo andati, gli ho detto avvisa tua mamma, lui mi ha detto andiamo, ho avvisato mamma.

maria zaccaria e pietro montanino 4

Abbiamo preso un treno da Frattamaggiore fino a Napoli e lui mi fa: vogliamo stare 2-3 giorni fuori? Gli ho detto di avvisare, lui mi ha detto che aveva avvisato. Ad un certo punto mi ha convinta, i bimbi stanno da tua mamma sono al sicuro».

Pietro ha spiegato la motivazione del suo gesto: «Abbiamo fatto un matrimonio organizzato in pochissimo tempo, lei era triste, non avevamo fatto il viaggio di nozze, e quando siamo usciti ho pensato di portarla a fare un giro». Maria ha raccontato dove sono stati e come ha scoperto che le famiglie li stavano cercando: «Siamo andati a Milano, poi a Bologna e a Venezia. Quando eravamo a Venezia ho visto alla tv che si parla di noi due scomparsi, lui mi aveva assicurato che la madre l'aveva avvisata... 'sto scemo. Da lì abbiamo litigato molto, il primo pensiero è stato quello di correre a casa dai miei bimbi».

Pietro si è scusato con tutti, gli avvocati presenti con loro all'intervista hanno spiegato che la coppia rischia una denuncia per abbandono di minore, anche se loro la contestano in quanto i bimbi sarebbero stati in buone mani.

maria zaccaria e pietro montanino 3

Pietro ha raccontato la storia del quadro di Scarface (che è stato molto commentato sui social) che ha appeso al muro: «Il regalo di un amico che non c'è più, non è niente di losco».

Dopo aver affidato i loro figli, un neonato di sette mesi e un bambino di sette anni, ai nonni, Maria e Pietro si sono allontanati a piedi, probabilmente alla ricerca di una nuova casa o per un breve viaggio di nozze. […]

Al loro ritorno, i neo-sposi sono apparsi tranquilli e hanno dichiarato ai carabinieri di essersi semplicemente concessi un breve viaggio, rientrando stanchi a casa senza troppa preoccupazione per l’allarme suscitato dalla loro scomparsa. Il fatto ha attirato l’attenzione della Procura di Napoli Nord, che ora sta valutando eventuali responsabilità, anche se, per il momento, non ci sarebbero accuse di abbandono di minore. […]

maria zaccaria e pietro montanino 1