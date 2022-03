LA STORIA DI UNA SPOSA AMERICANA CHE HA DECISO DI DETTARE DELLE REGOLE FERREE PER IL SUO MATRIMONIO: VIETATI ABITI BIANCHI, GONNE SOPRA IL GINOCCHIO, SCOLLATURE, TATUAGGI E TRUCCHI ECCESSIVI - SOPRATTUTTO IL DIVIETO DI PARLARE DI POLITICA E ALTRI ARGOMENTI "SCOTTANTI": CHI LO FARÀ LO STESSO, DOVRÀ ANDARSENE - L'IRONIA DEGLI UTENTI DI REDDIT: "L'UNICA COSA AZZECCATA CHE HA DETTO È STATA DI PORTARSI DIETRO UNA GIACCIA PERCHÉ A NOVEMBRE FARÀ FREDDO"

Da www.today.it

MATRIMONIO

Ci sono argomenti di discussione che, se affrontati in modo acceso, possono sicuramente turbare gli animi e la sensibilità delle persone. Uno di questi è sicuramente la politica: da quella locale alla nazionale, dalle misure sanitarie dettate dal covid alla campagna vaccinale, è sempre un argomento delicato e a rischio di litigio.

Così una futura sposa ha deciso di dettare delle ferree regole per il suo prossimo matrimonio: oltre a un rigido dress code, sarà vietato anche parlare di politica e altri argomenti "scottanti". E chi lo farà lo stesso, dovrà andarsene.

MATRIMONIO

A comunicarlo, una damigella della sposa che si è sfogata su Reddit perché trova che le regole imposte dalla sua amica siano davvero troppo poco elastiche: innanzitutto sono rigorosamente vietati abiti bianchi, gonne sopra il ginocchio, scollature, e pure i tatuaggi sono da nascondere.

Vietato esagerare con il make up e optare per prodotti troppo vistosi come il glitter o ombretti fuksia. Consigliata la giacca o uno scialle dal momento che il matrimonio è previsto a novembre e la temperatura sarà decisamente fresca.

MATRIMONIO

Ci saranno appunto anche argomenti "caldi" da evitare come la politica. E coloro che trasgrediscono? Dovranno andarsene, ci sarà addirittura un addetto alla sicurezza apposta. Il post è stato commentato molte volte da utenti che hanno ridicolizzato la sposa: "L'unica cosa azzeccata che ha detto è stata di portarsi dietro una giaccia perché a novembre farà freddo", "Poteva dire direttamente di vestirsi in modo conservatore per un matrimonio conservatore".

MATRIMONIO MATRIMONIO MATRIMONIO MATRIMONIO MATRIMONIO