1 apr 2023 19:40

STORMY DANIELS, LA “REGINA DI POMPA..NO” – LA VITA, TRA ABUSI E POVERTÀ, DELLA BOMBASTICA ATTRICE PORNO CHE HA FATTO INCRIMINARE DONALD TRUMP - ABBANDONATA DAL PADRE DA BAMBINA, HA SUBITO DEGLI ABUSI FIN DA QUANDO AVEVA 9 ANNI. È CRESCIUTA IN UNA CATAPECCHIA IN FLORIDA E, APPENA ADOLESCENTE, HA INIZIATO LAVORARE COME SPOGLIARELLISTA - I SUOI CLIENTI LA RICORDANO COME LA REGINA DI “POMPANO BEACH”, CITTADINA DELLA FLORIDA – QUANDO TRUMP LA INVITÒ IN CAMERA SUA E FECERO…