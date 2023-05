LA STRAGE DEL SABATO SERA – IN UMBRIA QUATTRO RAGAZZI HANNO PERSO LA VITA IN DUE INCIDENTI STRADALI DIVERSI TRA SABATO E DOMENICA - IL PRIMO SULLA SUPERSTRADA VICINO PERUGIA DOVE TRE RAGAZZI SONO MORTI E UNO È RICOVERATO IN CONDIZIONI DISPERATE: IL 20ENNE A BORDO DELLA MACCHINA CON LA QUALE SI SONO SCONTRATI È INDAGATO PER OMICIDIO STRADALE - A BORDO C’ERA LA 15ENNE ANA TUJA, PROTAGONISTA DI VIDEO DIVENTATO VIRALE TEMPO FA DOVE VENIVA BULLIZZATA – LA STESSA SERA A GUBBIO ALESSIO GIGLI, 26 ANNI, DOPO AVER ACCOMPAGNATO LA FIDANZATA A CASA SI È RIBALTATO CON LA MACCHINA...

Estratto dell’articolo di Michele MIlletti per “il Messaggero”

incidente a perugia

Julio Cesar, il più grande, di 28 anni. Ana, la più piccola, di 15. E ancora Alessio, 26 anni, e Nika, di sedici. Sono la conta scioccante di una notte di sangue lungo le strade dell'Umbria. E che purtroppo potrebbe non essere finita. Perché a lottare tra la vita e la morte nel reparto di terapia intensiva dell'ospedale Santa Maria della misericordia di Perugia c'è un altro ragazzo, di 22 anni, fratello della vittima più piccola.

La quindicenne Ana Tuja, un anno fa vittima di baby bulle, presa a schiaffi e calci prima all'esterno di un condominio di Perugia e poi nel bagno di un fast food cittadino. Quei due video di violenza, e indifferenza di tanti ragazzini che avevano assistito senza muovere un dito per aiutarla, erano diventati virali sui social fino ad essere un caso nazionale.

incicdente a gubbio

[…] Giovani vite spezzate in quattro ore, tra la mezzanotte di sabato e le quattro di domenica mattina, in due distinti incidenti. Uno sul raccordo autostradale Perugia-Bettolle all'altezza dello svincolo di Torricella, lungo le sponde del Trasimeno, in cui sono morte tre delle quattro vittime e per il quale c'è un ragazzo di 20 anni indagato per omicidio stradale.

L'altro a Gubbio lungo la variante della statale Pian d'Assino, una delle strade più pericolose della regione. Ana è sul sedile posteriore di una vecchia Ford Fiesta assieme all'amica Nika Myshko, 16 anni. Perugine, di origine romena una e ucraina l'altra, frequentano una scuola cittadina di formazione professionale.

alessio gigli

Davanti, sul sedile del passeggero siede il fratello di Ana mentre alla guida c'è Julio Cesar Vera Quinonez, 28enne nato in Ecuador e residente a Perugia. Nel suo recente passato una condanna per violenze nei confronti della fidanzata. Stanno tornando in città dopo una serata a ballare in un locale nella zona di Passignano sul Trasimeno.

Sono quasi le quattro quando l'auto condotta dal 28enne si scontra con una Golf condotta da un ventenne di Città di Castello. La dinamica è ancora in corso di approfondimento da parte dei carabinieri […] ma le due auto si tamponano prima che la Fiesta finisca la sua corsa contro il guard rail dello svincolo di Torricella, sfondandolo e ribaltandosi in un terreno sottostante.

nika myshko

Il ragazzo alla guida dell'altra auto, in macchina assieme a un amico, allerta immediatamente i soccorsi. Carabinieri, vigili del fuoco, 118 e personale Anas arrivano con la massima velocità, ma per tre dei quattro ragazzi non c'è nulla da fare. Sono già morti. Mentre parte la corsa disperata in ospedale per il quarto passeggero dell'auto (le sue condizioni sono gravissime tra fratture multiple al cranio, contusioni polmonari e frattura della milza) gli investigatori sentono i due testimoni. «Mi ha tagliato la strada, non potevo evitarlo» è sostanzialmente quello che dice il ragazzo alla guida della Golf ai carabinieri.

ana tuja

[…] Alessio Gigli, 26enne di Gubbio, sta tornando a casa dai genitori nella frazione di San Marco dopo aver riaccompagnato la fidanzata a casa a Sigillo. È mezzanotte e tra poche ore dovrà svegliarsi per partecipare a una gara in moto a Jesi. […] La sua auto, lungo la variante della statale Pian d'Assino, sfonda il guard rail all'altezza di una rotonda finendo ribaltata nella strada sottostante. L'ipotesi al momento privilegiata è che Alessio possa essere stato vittima di un malore.

nika myshko e ana tuja