4 mag 2020 15:43

LA STRANA COPPIA – DONALD TRUMP FA IL TIFO PER MIKE TYSON DOPO CHE LA LEGGENDA DEL PUGILATO HA ANNUNCIATO DI VOLER FAR RITORNO SUL RING A 53 ANNI - “CONTINUA A DARE PUGNI MIKE!” HA SCRITTO IL PUZZONE SU TWITTER PUBBLICANDO UN VIDEO DEL DURO ALLENAMENTO DI TYSON – I DUE HANNO UN RAPPORTO LUNGO 30 ANNI CHE NON SI È INTERROTTO NEMMENO QUANDO IL TYCOON FU ACCUSATO DI… VIDEO