LA STRANA COPPIA – LEBRON JAMES ED ELTON JOHN SONO STATI AVVISTATI A CAPRI: I DUE HANNO POSATO PER UNA FOTO INSIEME IN UN RISTORANTE DI LUSSO DELL’ISOLA DOVE STANNO SVACANZANDO CON LE FAMIGLIE – IL CANTANTE, CON IL MARITO DAVID FURNISH, È STATO POI PARAPAZZATO MENTRE SI GODEVA UN APERTIVO SULLA TERRAZZA DEL GRAND HOTEL QUISISANA - IL CESTISTA DEI LAKERS HA AFFITTATO UN MEGA YACHT DI 50 METRI CHE RIMARRÀ ORMEGGIATO NEL GOLFO PER UNA SETTIMANA…

È stato un agosto d'oro per Capri, piena di turisti e sotto i riflettori internazionali per la presenza di tanti artisti su yacht e nelle ville dell'Isola Azzurra. L'estate caprese è iniziata con la love story dell'estate, il ritorno di fiamma di Jennifer Lopez e Ben Affleck e ora fine agosto all'insegna di un altro grande artista internazionale, uno dei re del pop, Sir Elton John.

Il cantautore britannico è un habitué di Capri: anche lo scorso anno, nonostante la pandemia, non aveva rinunciato alla sortita sul Golfo di Napoli per un per un breve periodo di vacanza con il marito David Furnish. Ieri per l'autore di alcune delle più grandi hit mondiali relax e aperitivo con amici sulla terrazza del prestigioso Grand hotel Quisisana. Il baronetto del pop, perfettamente mimetizzato tra i presenti, è stato però notato dagli occhi aguzzi di qualcuno che l'ha "paparazzato".

Proprio in questi giorni Elton John sta pubblicizzando il nuovo singolo “Cold Heart” in collaborazione con Dua Lipa. È in Europa in vacanza e fino a poche ore fa era a Cannes, dove in un un noto ristorante, La Guérite sull’Ile Sainte-Marguerite ha sorpreso tutti con un mini-concerto, tentando di far scatenare i clienti. Chissà se una cosa del genere non sarà replicata anche all'ombra del Vesuvio.

LeBron James in vacanza nel Golfo di Napoli. Lo yacht da 50 metri battente bandiera inglese, era ormeggito nel porto turistico di Marina di Stabia. Il cestista dei Lakers a bordo con la famiglia e un gruppo di amici è partito nel tardo pomeriggio per una vacanza a largo di Capri, Positano e Amalfi. L'imbarcazione extra lusso è stata 5 giorni a Castellammare, ed sarà nell golfo per una settimana. Nel porto dei vip il cestista americano leader della Nba e ha goduto dei serzivi e della riservatezza della darsena stabiese. Lo yacht , gestito dall’ agenzia marittima Ryacht di Mariarosaria Di Palma, è lo stesso che fu noleggiato da Bono degli U2 durante la sua ultima vacanza in Italia. I marianai di Marina di Stabia aspettano il rientro della yacht la prossima settimana.

