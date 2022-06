17 giu 2022 17:50

STRANI AMORI - LA NUOVA FIDANZATA DI MICHAEL BALLACK E' UN'AMICA DEL FIGLIO EMILIO, MORTO LO SCORSO ANNO DOPO UN INCIDENTE CON IL QUAD - LUI HA 45 ANNI, LEI 21 E SECONDO LA "BILD" SONO STATI AVVISTATI INSIEME NEI QUARTIERI ALLA MODA DI BERLINO E SI SAREBBERO BACIATI IN PUBBLICO - I DUE SI SONO AVVICINATI DOPO LA MORTE DEL RAGAZZO, CHE SI RIBALTO' CON IL QUAD DOPO UNA SERATA IN FAMIGLIA NELLA LORO PROPRIETA' IN PORTOGALLO...