LO STRANO FASCINO DEI VIDEO SULLA PULIZIA DELLA PISCINA - MILES LAFLIN, CHE DI MESTIERE FA TORNARE SPLENDENTI LE PISCINE, HA COLLEZIONATO 11 MILIONI DI FOLLOWER SU TIK TOK PUBBLICANDO I VIDEO DEI SUOI SERVIZI - MA E' SOLO L'ULTIMO DEI CLEANFLUENCER CHE SPOPOLA SUI SOCIAL - SECONDO GLI ESPERTI LA PASSIONE DEGLI UTENTI PER QUESTO TIPO DI VIDEO HA ORIGINI ANCESTRALI E DIPENDE DA...

Dagotraduzione da Dnyuz.com

Miles Laflin

Alcuni creatori di TikTok hanno avuto successo sulla piattaforma video ballando, cantando o svolgendo attività quotidiane. Miles Laflin ha accumulato 11 milioni di follower pulendo le piscine.

Meglio conosciuto con il suo soprannome, @thep00lguy, Laflin, un ingegnere di piscine dalla Gran Bretagna, pubblica brevi che portano gli spettatori attraverso il processo spesso laborioso di pulizia delle piscine coperte di sporcizia, con video “green to clean” che raccolgono oltre 100 milioni di visualizzazioni.

Laflin, che pulisce le piscine da più di 11 anni, è una degli ultimi entrato a far parte di un gruppo di creatori online raggruppati sotto il termine generico "cleanfluencer" - influencer della pulizia - le cui clip di attività noiose, tra cui far uscire lo sporco da vecchi tappeti hanno trovato un pubblico sorprendentemente vasto.

Miles Laflin 2

Sebbene ci siano indubbiamente spettatori alla ricerca di consigli pratici per la pulizia, alcuni ricercatori ritengono che la radice della popolarità di tali video risieda più profondamente nella natura umana.

Stephanie Alice Baker, docente di sociologia presso la City, Università di Londra, ha affermato che i video di pulizia hanno un fattore “shock” tra l'inizio e il risultato finale, un trucco ben consolidato del mestiere, che ha contribuito a renderli avvincenti.

«È noto da tempo nel settore del fitness che uno dei modi più efficaci per creare un pubblico è un creare contenuti del prima e del dopo», ha affermato Baker. Secondo Baker gran parte dell'attrattiva dei video è il modo in cui fanno sentire gli spettatori.

«Molte persone riferiscono di un senso di soddisfazione nel vedere una piscina sporca trasformarsi in qualcosa di bello e pulito», ha detto Baker. «Questi video danno un senso di realizzazione, ordine e padronanza, che può essere sia calmante che coinvolgente per gli spettatori».

Miles Laflin 3

Il fenomeno del contenuto stranamente soddisfacente non è affatto nuovo. Il subreddit r/oddlysatisfying , creato otto anni fa, ha più di sei milioni di follower e gli account su YouTube hanno creato un pubblico altrettanto vasto.

Tuttavia, l'enfasi di TikTok sul video in formato breve che offre un livello di pulizia in pochi secondi ha spinto il genere video a nuovi livelli. I video taggati con #oddlysatisfying sulla piattaforma hanno generato più di 45 miliardi di visualizzazioni (battendo molte volte le recenti tendenze di TikTok come #bamarush o #frozenhoney).

Craig Richard, professore di scienze biofarmaceutiche alla Shenandoah University, in Virginia, crede che il fascino dei video sulla pulizia risieda nell'evoluzione umana. Per i nostri antenati, guardare una persona che lavora con le sue mani era un modo per imparare la loro un'abilità. Quella lezione è filtrata attraverso le generazioni e, anche oggi, guardare video di persone al lavoro inconsciamente colpisce quella parte del nostro cervello e ci tiene incollati.

Miles Laflin 4

«Siamo programmati per fissare le mani che ti stanno mostrando qualcosa o spiegando qualcosa perché sappiamo che questo potrebbe aiutarci a sopravvivere in qualche modo», dice Richard.

I video di Laflin e degli altri cleanfluencer sono l'equivalente moderno della serie PBS "The Joy of Painting"; le persone vengono istintivamente attratte, anche se non hanno alcuna intenzione di dipingere o pulire una piscina da sole.

Miles Laflin 5

L'azione esperta e i suoni delicati dei video sulla pulizia della piscina sono simili a quelli dei video che producono una risposta autonoma dei meridiani sensoriali, comunemente nota come ASMR. ASMR descrive la sensazione piacevole e frizzante che alcune persone provano quando sperimentano determinate attività, come sentire qualcuno sussurrare o accartocciare carta.

Qualunque sia la spiegazione, il signor Laflin, l'addetto alle pulizie, è sbalordito da quante persone trovano il suo lavoro un piacere da guardare. «Non mi aspettavo che la gente si divertisse così», ha detto. «Se lo avessi saputo, avrei iniziato a filmare anni fa».