LA STRATEGIA DI ILARY BLASI? CHIAGNI E FOTTI! - SECONDO "NUOVO" L'EX LETTERINA, DOPO LA SEPARAZIONE DA TOTTI, HA INCASSATO 600 MILA EURO GRAZIE AL DOCUMENTARIO NETFLIX "UNICA!" - CHISSA' QUANTI ALTRI SOLDI FARA' CON LA SECONDA STAGIONE, ATTUALMENTE IN PRODUZIONE - TOTTI, CHE GIA’ PAGA GLI ALIMENTI DEI TRE FIGLI E LE SPESE DEL SUPERATTICO DI VIGNA CLARA CONDIVISO CON LA NUOVA COMPAGNA, NOEMI BOCCHI, HA DOVUTO VERSARE 1,5 MILIONI DI EURO AL FISCO PER IVA NON PAGATA NEL PERIODO COMPRESO TRA IL 2017 E IL 2022...

Estratto dell'articolo di Gian Marco Merlo per "Nuovo"

PRIMO BACIO TRA ILARY BLASI FRANCESCO TOTTI - 31 MARZO 2002 - FOTO MEZZELANI GMT

Nessun dubbio: le partite finiscono al novantesimo minuto, ma a volte si arriva ai calci di rigore. Quella tra Francesco Totti e Ilary Biasi sta viaggiando a ritmi indemoniati e al momento sembra esserci una favorita inaspettata.

Se in tribunale la sfida attende le decisioni del "giudice arbitro, nella gara dei conti in banca la showgirl appare in vantaggio, almeno a giudicare da quanti soldi ha incassato dopo l'addio al marito. Dopo essersi messa in tasca - a quanto pare - l'astronomica cifra di 600 mila euro per il documentario che stupida Unica in cui ha raccontato la sua versione dei fatti in merito alla separazione, la Blasi ha anche pubblicato un libro sullo stesso tema.

ilary e totti

E se è vero che la carta stampata è un mercato meno ricco della Tv, la pubblicazione dell'autobiografia Che stupida. La mia verità ha tirato altra acqua al suo mulino. [...] In queste settimane lei sta lavorando alla realizzazione di un nuovo documentario per Netflix, dove mostrerà la sua vita con Bastian Muller, il fidanzato tedesco, col quale vive un'intensa storia d'amore dopo la fine del matrimonio con l'ex.

Ma non è tutto perché l'agenda della Blasi è piena di impegni. [...] Ilary si è aggiudicata la conduzione di Battiti live. L'evento musicale dell'estate e stato promosso da Italia 1 a Canale 5, con messa in onda a partire dall'8 luglio. Altro compenso d'oro, che va ad aggiungersi a quello ricevuto per sbarcare al cinema nella commedia dal titolo L'amore e altre seghe mentali, diretta da Giampaolo Morelli e in uscita il 17 ottobre.

tweet totti ilary 9

Il regista e attore ha rivelato: «Se Ilary Blasi è brava come attrice? Vi stupirà, è molto capace». Insomma, la ruota della ex letterina sta girando alla gran- de, mentre è ben diverso il rendimento di Francesco Totti in questa fase della partita. Il campione e marcato stretto anche dal fisco.

Ha dovuto versare 1,5 milioni di euro per Iva non pagata nel periodo compreso tra il 2017 e il 2022 in riferimento alla sua carriera televisiva, e quindi ai relativi contratti per spot pubblicitari, comparsate tivu e altri eventi che avrebbe dovuto fatturare. Tutto risolto, ma il portafogli del campione comincia a piangere. Nella sua ventennale carriera sono entrati 84,25 milioni di euro, tra stipendi e diritti d'immagine.

Soldi che Totti ha reinvestito in diverse attività in campo sportivo e immobiliare. Ma la vita è andata avanti da quando ha appeso gli scarpini al chiodo e la separazione da llary ha portato grandi rivoluzioni. Papà premuroso, Francesco paga gli alimenti dei tre figli e le spese del superattico di Vigna Clara condiviso con la nuova com-pagna, Noemi Bocchi, che è stato costretto a prendere in affitto perché la villa dell'Eur è rimasta alla Blasi. [...]

ILARY BLASI - CHE STUPIDA francesco totti e ilary blasi vignetta by macondo ilary blasi e i rolex di totti - meme ilary blasi presentazione libro che stupida 13 TOTTI MAGLIETTA DEDICATA A ILARY SEI Unica Foto Mezzelani GMT ilary totti tweet totti ilary 8 ILARY BLASI totti TOTTI ILARY SILVIO BERLUSCONI MEME SU TOTTI E ILARY unica documentario su ilary blasi 8