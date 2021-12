LA STRETTA DI NATALE – TUTTE LE REGOLE INTRODOTTE DAL GOVERNO PER LIMITARE I DANNI DELLA VARIANTE OMICRON: MASCHERINE ALL’APERTO IN ZONA BIANCA, FFP2 SUI MEZZI E NIENTE EVENTI E FESTE DI CAPODANNO NELLE PIAZZE. FINO AL 31 GENNAIO SARANNO CHIUSE LE DISCOTECHE E OGNI ALTRO LOCALE DA BALLO. GREEN PASS RAFFORZATO PER BAR E RISTORANTI E NUOVE RESTRIZIONI PER I VISITATORI DELLE RSA - STANZIATI 9 MILIONI DI EURO PER IL TRACCIAMENTO NELLE SCUOLE E…

Monica Guerzoni e Fiorenza Sarzanini per www.corriere.it

Niente eventi e feste di Capodanno nelle piazze. E fino al 31 gennaio saranno chiuse le discoteche e ogni altro locale da ballo. La stretta è importante, la corsa del Covid e della variante Omicron ha convinto il governo a varare all’unanimità, per il periodo delle festività natalizie e oltre, nuove misure ispirate al massimo rigore. «Non possiamo permetterci assembramenti», ha ammonito Roberto Speranza.

La mascherina diventa obbligatoria da subito in tutto il Paese, decisione che di fatto manda in «giallo» l’Italia intera. «Il Governo ha innalzato il livello delle precauzioni — è l’appello del ministro della Salute —. Arrivano i giorni di Natale e Capodanno ed è importante che i comportamenti individuali siano adeguati. Massima attenzione, prudenza, mascherine, igiene e distanziamento».

Per salire su autobus, metropolitane e treni regionali non basta più la mascherina chirurgica, diventa obbligatoria la più protettiva Ffp2. E dal 10 gennaio il green pass rafforzato sarà obbligatorio per molte attività: andare al cinema, a teatro e ai concerti, frequentare piscine, palestre, stadi, centri sportivi e spogliatoi.

Il ministro Roberto Speranza raccomanda di vaccinarsi al più presto e di prenotare la terza dose: «I richiami offrono una protezione molto significativa da malattia grave o esito fatale, anche con Omicron». I controlli a campione negli aeroporti e ai confini aumenteranno e chi arriva in Italia senza tampone rischia, se positivo, di dover stare 10 giorni in un Covid hotel.

A partire dal primo febbraio la validità del green pass sarà ridotta da nove a sei mesi. Scendono anche i tempi per poter ricevere la terza dose: dal quinto mese dopo la seconda somministrazione si passa al quarto. Da quando? La data sarà scritta in una circolare attesa per oggi. Alcune tra le decisioni più divisive sono state rinviate. La Lega ha dovuto digerire la chiusura delle discoteche e non avrebbe accettato anche l’estensione dell’obbligo vaccinale. Ma gran parte dell’esecutivo punta dritto in quella direzione.

«Se continua il disastro non si può escludere nulla», conferma preoccupato un ministro. Si arriverà presto a imporre l’immunizzazione ai dipendenti della pubblica amministrazione. E poiché Speranza, Brunetta e gli altri rigoristi premono per l’estensione dell’obbligo a tutto il mondo del lavoro, pubblico e privato, è molto probabile che si vada oltre. Anche fino all’obbligo generalizzato per tutti, nonostante l’opposizione di Salvini. E le scuole? Restano osservate speciali. Con la possibilità che, nei prossimi giorni, si decida di prolungare le vacanze per «raffreddare» la curva epidemiologica, come richiesto dai governatori.

La terza dopo si potrà fare dopo 4 mesi

Il richiamo o booster si potrà fare a partire da quattro mesi dopo la seconda somministrazione di vaccino e non dopo e non più da cinque come accade adesso. Sarà una circolare con nota a quattro firme (ministero della Salute, Aifa, Istituto superiore di Sanità e Consiglio superiore di Sanità) a regolare la nuova tempistica decisa dal governo.

La data da cui partirà l’anticipo sarà decisa dal commissario straordinario Francesco Paolo Figliuolo con i presidenti delle Regioni sulla base del piano organizzativo e della disponibilità degli hub e dei centri vaccinali. Il sistema di prenotazione sarà analogo a quello utilizzato quando si è deciso di diminuire l’intervallo da 6 a 5 mesi. Chi ha già effettuato la prenotazione potrà cancellarla ed effettuare una nuova prenotazione sul portale della propria Regione appena entrerà in vigore la circolare e sarà comunicata la nuova data di inizio della campagna.

Discoteche chiuse, stop ai veglioni in piazza

Fino al 31 gennaio 2022 il governo ha deciso di vietare le feste in piazza e nei locali pubblici e ha disposto la chiusura di tutte le discoteche. Nel decreto è specificato che «sono vietati gli eventi, le feste e i concerti, comunque denominati, che implichino assembramenti in spazi all’aperto». Sarà quindi vietato festeggiare il Capodanno nelle piazze oppure organizzare manifestazioni nelle strade per salutare il nuovo anno.

Il provvedimento specifica anche che «saranno chiuse le sale da ballo, discoteche e locali assimilati, dove si svolgono eventi, concerti o feste comunque denominati, aperti al pubblico». Non sarà dunque consentito organizzare festeggiamenti anche nei locali al chiuso per compleanni e altre occasioni. Il governo non ha previsto alcuna restrizione per le abitazioni private ma il ministro della Salute Roberto Speranza ha raccomandato «massima attenzione e massima prudenza, dell’utilizzo corretto delle mascherine, del distanziamento».

Bar e ristoranti: green pass rafforzato anche per il caffé al banco

Fino al 31 marzo 2022, quando è previsto il termine dello stato di emergenza, il caffé al bancone del bar si può prendere solo presentando il green pass rafforzato (persone vaccinate o guarite dal Covid). La stessa regola vale per consumare al tavolo, oppure per sedersi al ristorante, quindi è obbligatorio esibire il green pass rafforzato.

Non c’è invece alcuna limitazione per il numero delle persone sedute al tavolo. Quando ci si alza è obbligatorio indossare la mascherina. È obbligatorio il distanziamento e i locali dovranno prevedere la consultazione online dei menù. Nei locali dove non ci sono posti a sedere dovranno essere previsti ingressi contingentati. Fino al 31 gennaio 2022 è vietato consumare cibi e bevande, al chiuso, in cinema, teatri, stadi e nei palazzetti in occasione degli eventi sportivi.

Nuove restrizioni per i visitatori delle Rsa

Per entrare nelle strutture residenziali, socio-assistenziali, socio-sanitarie e hospice i visitatori dovranno avere il green pass rafforzato (che si rilascia soltanto a guariti e vaccinati). Chi non ha effettuato la terza dose dovrà presentare anche l’esito negativo di un tampone. I lavoratori esterni delle Rsa hanno l’obbligo vaccinale.

L’obbligo vaccinale rimane per:

- personale sanitario

- personale scolastico

- personale delle forze dell’ordine.

La valutazione sull’eventuale obbligo vaccinale per altre categorie di lavoratori non è stato inserito nel decreto e sarà valutato nelle prossime settimane sulla base dell’andamento della curva epidemiologica. Il governo deve decidere se estenderlo anche al personale del front office nella pubblica amministrazione.

Tracciamento nelle scuole: stanziati 9 milioni di euro

Il decreto prevede un’attività di screening all’interno delle scuole. Nel testo è specificato che «al fine di assicurare l’individuazione e il tracciamento dei casi positivi nelle scuole di ogni ordine e grado per l’anno scolastico 2021-2022 il ministero della Difesa assicura il supporto a regioni e province autonome nello svolgimento delle attività di somministrazione di test per la ricerca di Sars-CoV-2 e di quelle correlate di analisi e di refertazione attraverso i laboratori militari della rete di diagnostica molecolare dislocati sul territorio nazionale».

Per questo è stata «autorizzata la spesa complessiva di euro 9.000.000». Al momento è stato escluso il prolungamento delle vacanze, ma una rivalutazione potrebbe essere fatta nei prossimi giorni sulla base dell’andamento della pandemia e della eventuale ulteriore risalita della curva epidemiologica.

Screening e controlli per chi rientra dall’estero

Il decreto prevede un’attività di screening per chi rientra dall’estero oltre alle regole già in vigore. Nel testo è specificato che «gli Uffici di sanità marittima, aerea e di frontiera e di assistenza sanitaria al personale navigante del ministero della Salute, effettuano, mediante le risorse disponibili a legislazione vigente, anche a campione, presso gli scali aeroportuali, marittimi e terrestri, test antigenici o molecolari dei viaggiatori che fanno ingresso nel territorio nazionale» .

Se il test è positivo «si applica la misura dell’isolamento fiduciario per un periodo di dieci giorni». Chi non ha disponibilità di alloggio dove trascorrere l’isolamento sarà trasferito nei “Covid Hotel”. Per chi rientra dagli Stati dell’Ue ed è vaccinato è obbligatorio i l tampone antigenico. Chi non è vaccinato dovrà rimanere cinque giorni in quarantena. Dagli altri Stati la quarantena è di dieci giorni.

Green pass valido 6 mesi (ma c’è la proroga)

Dal 1° febbraio il green pass «rafforzato» (rilasciato soltanto a guariti e vaccinati) avrà una validità di 6 mesi dall’ultima somministrazione della dose di vaccino. Il governo ha deciso di rinviare l’entrata in vigore di questa misura per consentire a chi non ha ancora prenotato il richiamo o la terza dose di mettersi in regola.

Il green pass rafforzato è già obbligatorio per:

- Ristoranti e bar al chiuso

- Cinema e teatri

- Stadi

Dal 10 gennaio il green pass rafforzato è obbligatorio per:

- Piscine, palestre e sport di squadra

- Musei e mostre

- Centri benessere al chiuso

- Centri termali (salvo che per livelli essenziali di assistenza e attività riabilitative o terapeutiche)

- Parchi tematici e di divertimento

- Centri culturali, centri sociali e ricreativi (esclusi i centri educativi per l’infanzia) al chiuso

- Sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò

Negli altri luoghi è sufficiente il green pass che si ottiene con il tampone.

Mascherina all’aperto, Ffp2 per teatri e bus

La stretta scatterà anche per la zona bianca: sarà obbligatorio indossare la mascherina non solo in tutti i luoghi al chiuso ma anche all’aperto (viene così a cadere una delle principali differenze tra la zona bianca e le fasce di rischio più alto). In questi luoghi scatta genericamente l’obbligo di mascherina: sarà possibile dunque utilizzare anche le chirurgiche e quelle di prossimità. Ma non ovunque.

Il decreto prevede infatti una stretta ulteriore in tutti i posti dove si trascorrono intervalli di tempo più lunghi al chiuso (e quindi più rischiosi dal punto di vista del contagio).

L’obbligo di indossare la mascherina «Ffp2» — con un potere filtrante, e di conseguenza anche un costo, maggiore — sono:

- Cinema e teatri

- Stadi e impianti che ospitano eventi sportivi

- Mezzi di trasporto a lungo raggio: aerei, navi e treni

- Mezzi di trasporto pubblico: autobus, tram e metropolitane.

Non ci sono obblighi per le abitazioni private ma il ministro della Salute Roberto Speranza raccomanda l’utilizzo della mascherina soprattutto in presenza di anziani e persone con fragilità

